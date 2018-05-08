بالفيديو.. رجل يعتدي على زوجته بوحشية داخل مصعد

متابعات(صدى):

اعتدى رجل بالضرب على زوجته، وعندما حاول شاب الدفاع عنها تحول نحوه ليبدأ في الاعتداء عليه هو الآخر وسط حالة من الغضب العارم انتابته.

وكان الزوج قد وجه عدة صفعات نحو زوجته بمجرد استقلالهما لمصعد مع الشاب الذي لم يرق له التعامل سلبيا مع الموقف فحاول منع الزوج من مواصلة اعتدائه، إلا أن الأخير لم يرق له ذلك التصرف فبدأ في توجيه الضربات نحوه، وتبادلت الزوجة مع الأدوار لتدافع هي عنه في تلك المرة.