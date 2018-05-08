اليوم.. التصويت على ” توطين مهنة الأطباء ” خلال 10 سنوات

حمود العنزي (صدى):

تشهد جلسة مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، التصويت على توصية العضو منصور الكريديس ، التي تطالب بإيجاد برنامج وطني لتوطين مهنة الأطباء خلال 10 سنوات، لتدني نسبة الأطباء السعوديين.

ولفت الكريديس إلى أن نسبة الأطباء السعوديين حسب التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام 1437- 1438 هـ متدنية جداً ولم تصل لنسبة 30 %.

وحمل وزارة الصحة المسؤولية فعليها ردم الفجوة الهائلة في نسبة التوطين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارات التعليم، العمل، الخدمة المدنية، والاقتصاد والتخطيط وإيجاد خطة واضحة مقرونة ببرنامج زمني لرفع نسبة توطين وظائف الأطباء في المملكة.

وأشار إلى أنه بحسب إحصائيات معدلات توظيف الأطباء السعوديين الحالية ،فإن الوزارة تحتاج أكثر من 25 عاماً لتوطين المهنة ، باستثناء أطباء الأسنان.

وأوضح أن مهنة الطب في المملكة محتكرة بواسطة الأجانب ويجب الإسراع في توطينها بسبب خطورة الانكشاف المهني لهذه المهنة .