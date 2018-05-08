” نخلة ” تسببت في تهتك كبد مواطن وإعاقة دائمة لزوجته و ” المدني ” يخلي مسؤوليته

تعرض مواطن وزجته في المدينة المنورة، لحادث أليم، إثر سقوط نخلة فوق مركبة الزوج أثناء القيادة، مما تسبب في إصاباتهما بإصابات بالغة.

وأصيبت الزوجة بكسور متعددة بركبتيها ،بينما أصيب الزوج بكسور متفرقة بالأضلع وتهتك بالكبد ، إثر سقوط النخلة أثناء هطول الأمطار قبل عام.

وأوضح المواطن المصاب أنه على الفور تم نقله هو وزوجته من قبل مواطنين إلى المستشفى ومن بعد العناية المركزة لخطورة الحالة وتفاقم الإصابات،مشيرا إلى أنه عند مراجعته لمرور منطقة المدينة المنورة لاستخراج تقرير للحادث أفادوا بأنه ذلك من اختصاص الدفاع المدني لأن الحادث بسبب كوارث طبيعية وقوه قهرية.