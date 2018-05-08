” نخلة ” تسببت في تهتك كبد مواطن وإعاقة دائمة لزوجته و ” المدني ” يخلي مسؤوليته
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تعرض مواطن وزجته في المدينة المنورة، لحادث أليم، إثر سقوط نخلة فوق مركبة الزوج أثناء القيادة، مما تسبب في إصاباتهما بإصابات بالغة.
وأصيبت الزوجة بكسور متعددة بركبتيها ،بينما أصيب الزوج بكسور متفرقة بالأضلع وتهتك بالكبد ، إثر سقوط النخلة أثناء هطول الأمطار قبل عام.
وأوضح المواطن المصاب أنه على الفور تم نقله هو وزوجته من قبل مواطنين إلى المستشفى ومن بعد العناية المركزة لخطورة الحالة وتفاقم الإصابات،مشيرا إلى أنه عند مراجعته لمرور منطقة المدينة المنورة لاستخراج تقرير للحادث أفادوا بأنه ذلك من اختصاص الدفاع المدني لأن الحادث بسبب كوارث طبيعية وقوه قهرية.
وأشار إلى أنه تم مخاطبة إدارة الدفاع المدني من قبل مرور المدينة ورفض الدفاع المدني معتذرا ” لعدم الاختصاص ” و بعد مرور عام على المعاناة تم استخراج تقرير من قبل المرور بدون تحديد نسبة الحادث والذي أدى لرفض شركة التأمين لأن نسبة الحادث شرط أساسي للتعويض. وناشد المواطن الجهات الرقابية ومسؤولي الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني بالتحقيق ومحاسبة المتسبب في التنصل والهروب من المسؤولية، بحسب المدينة.
qlq[ عدد التعليقات: 648 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله ع سلامتكم
تواصل مع الحاكم الاداري لمنطقتكم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46834 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكون بعونك ويفرج همك ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28066 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيكم.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 584 ] نشر منذ 1 ساعة
شفاكم الله
والنخلة مصيرها تتحاكم في محكمة العدل الدولية ب لاهاي
بسبب ارتكابها جرائم حرب ضدك الإنسانية بدون وجه حق
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
fares[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 4 دقائق
نسال الله العلي العظيم الشفاء لهم
امين يارب