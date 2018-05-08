مساعد العصيمي: الأهلي تخبط بتنازله عن السومة

قال الإعلامي مساعد العصيمي، أمس الأثنين، إن بعض الإداريين هم السبب الرئيسي في تخبط الأندية، موضحًا أن الأهلي تخبط بتنازله عن عمر السومة.

وأشار العصيمي خلال برنامج ” الخيمة ” إلى أن بعض اللاعبين ” يجر سيقانه ” في نهائي آسيا.

ومن جانبه أعرب الإعلامي سعود الصرامي عن اعتراضه على وجهة نظر العصيمي، قائلا له : ” ما تتحدث عنه شغل فني مش إداري ” ، ليرد عليه الآخر قائلا : ” شغل فني وافقت عليه الإدارة ! ” .

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