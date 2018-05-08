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مساعد العصيمي: الأهلي تخبط بتنازله عن السومة

مساعد العصيمي: الأهلي تخبط بتنازله عن السومة
علي القحطاني (صدى):
قال الإعلامي مساعد العصيمي، أمس الأثنين، إن بعض الإداريين هم السبب الرئيسي في تخبط الأندية، موضحًا أن الأهلي تخبط بتنازله عن عمر السومة.

وأشار العصيمي خلال برنامج ” الخيمة ” إلى أن بعض اللاعبين ” يجر سيقانه ” في نهائي آسيا.

ومن جانبه أعرب الإعلامي سعود الصرامي عن اعتراضه على وجهة نظر العصيمي، قائلا له : ” ما تتحدث عنه شغل فني مش إداري ” ، ليرد عليه الآخر قائلا : ” شغل فني وافقت عليه الإدارة ! ” .
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