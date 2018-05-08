” النيابة ” تتوعد لمزوري إجابات ونتائج الاختبارات

عادل الحربي (صدى):

توعدت النيابة العامة لمزوري نتائج الطلاب وإجاباتهم بالاختبارات الجارية، بفرض غرامات مالية قد تصل إلى 60 ألف ريال أو السجن ستة أشهر ،لكل من يفكر في التغيير أو التعديل على أوراق الاختبارات الدراسية أو النتائج.

وحذرت من التورط في جرائم التزوير داخل قاعات التصحيح المدرسية أو الجامعية، أو قاعات رصد النتائج، مؤكدة محاسبة المتورطين بحسب النظام الجزائي لجرائم التزوير.

وأشارت إلى نص المادة الـ15 من نظام جرائم التزوير، والذي يتضمن عقوبة التزوير في إجابات الاختبارات الدراسية، أو بيانات رصد نتائجها، أن : ” كل مختص زور في إجابات الاختبارات الدراسية، أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 60 ألف ريال ” .

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