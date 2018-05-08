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شروط عمل السيدات كمحققات ميدانيات لمباشرة الحوادث المرورية

شروط عمل السيدات كمحققات ميدانيات لمباشرة الحوادث المرورية
عادل الحربي (صدى):

بعدما أتاحت شركة التأمين ” نجم ” ،لأول مرة فرصة توظيف السعوديات كمحققات ميدانيات، أوضحت الشركة الشروط اللازمة لقبولهن، لمباشرة الحوادث المرورية في عدة مدن.

وحددت الشركة 3 شروط هم: إتقان اللغات، وخلو سجلها من السوابق الجنائية، وقبول المتقدمة لنظام الورديات ” الدوام الصباحي والمسائي “.

ويأتي القرار بعد نجاح الشركة فى استكمال جاهزيتها لاستقطاب وتدريب الكوادر النسائية ومباشرة عملها في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1380 ] نشر منذ 1 ساعة

دوام مسائي ؟؟:

طيب سكران ومحشش وملجلج سوو وادث بعد منتصف الليل هي تروح تباشر وتحقق بالحادث
عزا بفترسونها وياكلونها اكل اهلها ما راح يلقوا لها اثر ههههههههههههههه ومو بعيد متعمدين الحادث عشان تباشرهم المحققه كونان

والا الحريم بس خاصات بواجث الحريم يعني حادث رجال ما يباشرن ؟؟
طيب هي نفسها بعض الحريم ما ينضمن يمكن متفقات مع عصابات عليهم
انا اشوف ان الريم يفكرن بالوضع اكثر جديه ولايطيرن بالعجه ويفكروا الموضوع بسيط

الله يرحمه ويغفر له اللي قال
هم لايدافعون عن حقوق المرأه السعوديه هم يرديون الوصول اليها

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