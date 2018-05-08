شروط عمل السيدات كمحققات ميدانيات لمباشرة الحوادث المرورية

بعدما أتاحت شركة التأمين ” نجم ” ،لأول مرة فرصة توظيف السعوديات كمحققات ميدانيات، أوضحت الشركة الشروط اللازمة لقبولهن، لمباشرة الحوادث المرورية في عدة مدن.

وحددت الشركة 3 شروط هم: إتقان اللغات، وخلو سجلها من السوابق الجنائية، وقبول المتقدمة لنظام الورديات ” الدوام الصباحي والمسائي “.

ويأتي القرار بعد نجاح الشركة فى استكمال جاهزيتها لاستقطاب وتدريب الكوادر النسائية ومباشرة عملها في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية.

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