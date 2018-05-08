افتتاح 19 متنزهًا وحديقة بالرياض

علي القحطاني (صدى):

افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض ،مساء أمس الاثنين، 19 متنزهًا وحديقة على مساحة تتجاوز 159 ألف متر مربع ،نفذتها أمانة المنطقة.

وصرح أمير الرياض خلال الافتتاح قائلا: ” العاصمة تسير بخطى واثقة نحو مفهوم حضاري راقٍ، ونهضة تنموية كبرى، بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ونحن سعداء بافتتاح 19 حديقة ومتنزهًا في مدينة الرياض التي تستحق الكثير من العطاءات “.

وأضاف: ” في كل عام يجري افتتاح عددٍ من الحدائق، وسبق هذه المرحلة مراحل ثلاث وستعقبها – بمشيئة الله – افتتاحات متوالية تليق بمكانة المدينة وسكّانها، وتطلعات التطوير لا تقف عند حد، فولي أمرنا – حفظه الله – يقدّم لنا كل العون في سبيل نهضة العاصمة، والارتقاء بجودة خدماتها وإمكاناتها “.

وثمن جهد وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض، قائلا: ” لمسنا عملاً متقنًا ودقيقًا، ووجدنا رجالاً وشبّانًا يعلمون بصدق وإخلاص بما لديهم من خبرات في شتى المجالات “.