الدفاع المدني: لا داعي للقلق والخوف من إطلاق صافرات الإنذار

حمود العنزي (صدى):

طمأن مساعد المدير العام للدفاع المدني للعمليات، العميد الدكتور حمود الفرج، المواطنين مؤكدا أنه لا داعي مطلقًا للخوف والقلق عند إطلاق صافرات الإنذار.

وأكد الفرج أن الهدف من التجربة هو التأكد من جاهزية مشروع نظام الإنذار المركب في مدينة الرياض والخرج والدرعية، وجميع محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح أنه بحسب لائحة الإنذار ستتم عمليات إطلاق صافرات الإنذار بشكل دوري كل ستة أشهر، وذلك للتأكد من جاهزية مشروع نظام الإنذار.

وقال :” صافرات الإنذار ونظام الإنذار بشكل عام أحد الإجراءات والتدابير التي يتخذها الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات ” ،مشيرًا إلى أن الهدف هو التأكد من جاهزية مشروع نظام الإنذار.

وأضاف: “ستكون التجربة حسبما أُعلن يوم الخميس القادم، الواحدة ظهرًا تحديدًا، في مدينة الرياض والخرج والدرعية، وجميع محافظات المنطقة الشرقية”.

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