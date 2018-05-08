مواطن شاب يوضح كيفية تورطه في القتال بسوريا ودور مواقع التواصل في ذلك

علي القحطاني (صدى):

تحدث مواطن شاب، بسجن الحاير في الرياض، عن تفاصيل تورطه في القتال بسوريا، كاشفًا عن بداية ارتباطه بالجماعات المقاتلة هناك، وكيف ذهب للقتال.

وأوضح الشاب أن مواقع التواصل الاجتماعي تساهم في التغرير بالكثير ممن ذهبوا لمناطق الصراع،مشيرًا إلى تأثير ما يعرض عليها من معلومات ومقاطع مغلوطة ومفبركة.

وفي سياق آخر فإن هناك حياة مختلفة داخل سجن الحاير، ولبرامج إدارة الوقت دورًا هاما في تنظيم وقت الموقوفين وحياتهم اليومية، حيث أتاحت للموقوف فرصة لإكمال دراسته أو المشاركة في المهن الحرفية.