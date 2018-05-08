وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء بمجموعة إيلاف

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة مجموعة إيلاف المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 7 مايو حتى 7 أغسطس 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– موظف خدمة مواقف السيارات (عدد 6 وظائف).

– مشرف منصة التذاكر (للجنسين).

– مستشار للسياحة (للجنسين).

– مسؤول مبيعات أول (للجنسين).

كما أشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول هنــا .