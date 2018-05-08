وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة صدارة للكيميائيات، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة، على موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 7 مايو 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– محاسب تكاليف: درجة البكالوريوس في تخصصات (المالية، أو المحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة.

– فني امتثال الصحة والبيئة والسلامة: شهادة الدبلوم في تخصص تكنولوجيا الهندسة، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي التعلم والتطوير: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

– محاسب ثانٍ: درجة البكالوريوس في تخصصات (المالية، أو المحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة.

كما أشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي من هنــــا .