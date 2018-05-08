بعد أن تفاجأ بخبر وفاته.. ” الشهري ” : حي أرزق بالأحوال المدنية ومتوفي بالمرور

عادل الحربي(صدى):

كشف المواطن المتوفي عامر الشهري واقعة وفاته لدى إدارة المرور وهو حي يرزق ويعيش حياته بشكل طبيعي.

وأكد ” الشهري ” في مداخلة هاتفية له ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أن الواقعة حقيقة ولا تعود إلى خطأ أو تشابه أسماء، حيث أنه مسجل في الأوراق الرسمي لدى إدارة المرور بأنه متوفي منذ فترة.

وفي التفاصيل، قال إنه ذهب لتجديد رخصة القيادة الخاصة به لكنه تفاجأ بأنه متوفي وعليه مخالفة محجوبة في نظام المرور، قائلين له ” كيف جاي تراجع وانت متوفي ” .

كما أَضاف أنه ذهب لمراجعة إدارة المرور والتي أكدت أنه متوفي لدى أوراقها الرسمية وحتى يثبت العكس يجب أن يسوى معاملة أو معروض من الأحوال المدنية، غير مكتفيين بوجوده الشخصي أمامهم.

وأوضح أنه حصل على إثبات من إدارة الأحوال المدنية بأنه حي، وكان الرد عليه ” هسوف نرفعلك معاملة لمركز معلومات الرياض “، لافتًا إلى أنه حتى الآن أي بعد مرور شهر ونصف لم يصله أي رد منهم وما زال الموضوع معلق وجميع أموره في المرور معطلة.

كما أشار ” الشهري ” أن جميع أوراقه سليمة في نظام الأحوال المدنية وتم تحديث حالته إلى متزوج وإضافة مولوده الذي رُزق به مؤخرًا، ولكن الأزمة متمثلة في إدارة المرور.

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