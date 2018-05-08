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بالفيديو.. ” التحالف ” يستعرض لقطات من تدمير مواقع الحوثيين

بالفيديو.. ” التحالف ” يستعرض لقطات من تدمير مواقع الحوثيين
فهمي محمد(صدى):

تمكن طيران التحالف العربي، من استهداف وتدمير 107 من مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية داخل الأراضي اليمينة وبالقرب من الحدود السعودية خلال الفترة الماضية.

واستعرض المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي باليراض، اليوم الاثنين، لقطات من استهداف عناصر المليشيا الإرهابية خلال الفترة القريبة الماضية.

وأظهرت اللقطات المصورة لحظة قتل واستهداف عناصر الحوثيين في الدار البيضاء اليمنية، والقضاء على آخرين منهم بالقرب من الحدود السعودية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ينصركم على قوات الحوثي الارهابية

[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 1 ساعة

انتف

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