” العيسي ” يكشف عن أسرار لائحة الوظائف التعليمية المنتظرة

عادل الحربي(صدى):

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، عن اشتمال مشروع لائحة الوظائف التعليمية رتبًا مختلفة للمعلمين.

وأكد ” العيسى ” أن تقويم الأداء للمعلمين في مشروع لائحة الوظائف التعليمية التي يتوقع إصدارها قريبًا، هو عنصر أساسي في الترقية من رتبة إلى أخرى.

وأوضح أن الوزارة تتطلع لتطوير قدرات المعلمين والمعلمات وإمكاناتهم وتغيير دورهم وطرق التدريس المتبعة في المدارس، مشيرًا إلى أن العمل كبير وواعد ويحتاج إلى الصبر والعزيمة ووقت يصل إلى 3 سنوات.