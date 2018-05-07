بعفوية وبساطة.. ” فزاع ” يفترش الرصيف في شيكاغو

واشنطن(صدى):

افترش ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشهير بـ ” فزاع ” ، الرصيف في ولاية شيكاغو الأمريكية بصحبة عدد من الأشخاص.

وظهر ولي العهد في مقاطع مصورة له أثناء قضائه وقتًا ممتعًا ومرحًا مع بعض الأشخاص في مشهد عفوي وبسيط، حيث افترشوا جميعًا الرصيف ليتناولوا وجبات سريعة من البيتزا والهمبرجر.

يًذكر أن ولي عهد دبي يقوم حاليًا بجولة سياحية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن هذه أول صور له في شيكاغو، حيث نشر على حسابه الرسمي على ” انستجرام ” فيما سبق صورًا له في أعلى ناطحة سحاب بالمدينة.