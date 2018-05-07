استراليا تزف أخبار سارة لجماهير ” النصر “

نواف السالم(صدى):

يترقب حارس بطل الدوري الأسترالي نادي ملبورن فيكتوري الحارس لورانس توماس، أخبار سارة خلال الفترة القادمة بشأن انتقاله لفريق النصر.

وأوضح أحد مسؤولي نادي ملبورن أن هذا الأسبوع أو القادم على أقصى تقدير ستكون هناك سارة للحارس توماس بشأن انتقاله للنصر، على خلفية الاتفاق بين إدارتي النادي حول انتقال الحارس خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن جماهير النصر تتواصل مطالبة ناديها بضرورة التعاقد مع حارس مرمى أجنبي لتدعيم المركز، وهو ما تحرك إليه النادي ووقع اختيارع على الحاس صاحب الـ25 عامًا باعتباره من أبرز لاعبي النادي الأسترالي.