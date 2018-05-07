حساب المواطن يحل مشكلة مستفيد وصلت له رسالة إيقاف الدعم

علي القحطاني(صدى):

رد برنامج حساب المواطن على مشكلة مواطن وصلت له رسالة إيقاف الدعم؛ لأنه ظهر أن لديه سجلًا تجاريًّا لم يوضح في التسجيل.

وبحسب المشكلة فإن السجل منتهٍ ولا يمكن شطبه؛ لعدم سداد التأمينات، كما أنه لم يستخدم منذ فترة طويلة ولا يأتي منه دخل.

وقال حساب المواطن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : الرجاء مراجعة وزارة التجارة والصناعة لتحديث بياناتك.

وتتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع السابعة مع اقتراب إيداع الدفعة السادسة من الدعم في حسابات مستفيدي برنامج حساب المواطن البنكية.