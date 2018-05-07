” حلويات الأحذية ” .. نتنياهو يستقبل نظيره الياباني بعشاء غير مشرف

القدس المحتلة(صدى):

أقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته مأدبة عشاء ” غير مشرفة ” كما وصفها البعض، على شرف زيارة نظيره الياباني شينزو آبي وزوجته الأسبوع الماضي.

وأثار هذا العشاء الذي جمع بين الرئيسين وزوجاتهما جدلًا واسعًا وزوبعة دبلوماسية، حيث تضمنت وجبة العشاء تقديم الحلويات في مجسم على شكل ” حذاء ” .

ولاقت هذه الحلويات دهشة رئيس الوزراء الياباني وزوجته ومرافقيهما الدبلوماسيين فور تقديم ” الشيف ” الحلويات في حذائين، مقابلين الشيف بالتصفيق معتقدين أن هذا الأمر موجود في الثقافة الإسرائيلية أو اليهودية.

ولكن على المستوى الدبلوماسي والبروتوكول، وصف دبلوماسي إسرائيلي عمل في اليابان ترصف الشيف بـ ” الساذج ” وعدم المسؤولية، قائلًا ” أحقر شيء عند اليابانيين هو الحذاء لذلك لا يدخلون به المنازل وحتى مكاتبهم تخلوا من الأحذية، فما معنى تقديم حلويات لهم في شكل أحذية!! ” .

وأكد الدبلوماسي أن هذا التصرف إهانة سياسية وعدم احترام من الدرجة الأولى، فهذا التصرف لا يختلف كثيرًا عن تقديم حلويات ليهودي في مجسم خنزير.

كما علق دبلوماسي ياباني على هذا التصرف غير المشرف، قائلًا ” لا توجد ثقافة في العالم تضع الأحذية على المائدة، وإن كان الطاهي يقصد الفكاهة فإن الأمر غير مضحك أبدا، لقد شعرنا بالإهانة لما حدث لرئيس وزرائنا ” .