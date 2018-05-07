رئيس النصر يقدم هدية شخصية لـ ” الهريفي ” ..ويؤكد: انتظر الحفل بكل فخر

ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، اليوم الاثنين، عن تقديمه هدية شخصية للنجم الكبير فهد الهريفي بمناسبة حفل اعتزاله.

وأكد ” آل سويلم ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الهدية والمقدرة بمليون ريال تأتي كتكريم رمزي للرمز السعودي فهد الهريفي، قائلًا ” بكل فخر أنتظر حفل اعتزال النجم الكبير فهد الهريفي ” .

كما طالب أعضاء الشرف الكرام بتكرين ابن النصر الوفي، قائلًا ” وننتظر من أعضاء الشرف الكرام مبادرتهم بتكريم ابن النصر الوفي، وبإذن الله سيكون حفلًا يليق بتاريخه العظيم ” .

وفي سياق منفصل، أشار ” آل سويلم ” إلى أن النادي على وشك إنهاء عقد رعاية للنصر بمبلغ 200 مليون ريال لأربع سنوات، بواقع 50 مليون ريال سنويًا.

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