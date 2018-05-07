  • الإثنين 7

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. 12 وظيفة هندسية وفنية شاغرة للرجال بمصفاة أرامكو

12 وظيفة هندسية وفنية شاغرة للرجال بمصفاة أرامكو

12 وظيفة هندسية وفنية شاغرة للرجال بمصفاة أرامكو
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة مصفاة أرامكو ” ساسرف ” ، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة للرجال، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 7 مايو حتى 6 يوليو 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل.

وأضافت أنّ الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مهندس صيانة مدنية.

– مهندس مشروع- أجهزة.

– مهندس مشروع- ميكانيكي.

– مهندس تصميم مشروع.

– أخصائي جدولة الصيانة (عدد وظيفتين).

– منسق خدمات حقل (عدد 4 وظائف).

– مهندس عمليات تحويل وإنتاج (عدد وظيفتين).

كما أشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول هنـــا .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *