12 وظيفة هندسية وفنية شاغرة للرجال بمصفاة أرامكو
فتحت شركة مصفاة أرامكو ” ساسرف ” ، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة للرجال، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 7 مايو حتى 6 يوليو 2018م.
وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل.
وأضافت أنّ الوظائف المتاحة تحت مسمى:
– مهندس صيانة مدنية.
– مهندس مشروع- أجهزة.
– مهندس مشروع- ميكانيكي.
– مهندس تصميم مشروع.
– أخصائي جدولة الصيانة (عدد وظيفتين).
– منسق خدمات حقل (عدد 4 وظائف).
– مهندس عمليات تحويل وإنتاج (عدد وظيفتين).
كما أشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول هنـــا .
اترك تعليقاً