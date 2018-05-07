بالصور.. تفكيك ألغام ومخازن أسلحة للحوثيين بالساحل الغربي

فهمي محمد(صدى):

قامت قوات الشرعية اليمنية، اليوم الاثنين، بتفكيك شبكات واسعة من الألغام ومخازن أسلحة حوثية تم العثور عليها بعد تطهير عدة مواقع في جبهة الساحل الغربي وطرد الميليشيات منها.

وأظهرت صورنشرتها قوات الشرعية، تفكيك الفرق الهندسية، العديد من العبوات الناسفة والألغام متعددة الأشكال والأحجام كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الإيرانية قبل دحرها من مفرق المخا ضمن معارك الساحل الغربي.

ويذكر أن المخازن احتوت على أسلحة وذخائر متنوعة الأشكال والأحجام، منها قناصات ١٢.٧، وصواريخ وقذائف هاون وأجهزة إطلاق صواريخ موجهة.