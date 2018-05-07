بعد قصف القصر الجمهوري.. مليشيا الحوثي تفرض حراسة مشددة على المستشفيات

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية، اليوم الاثنين، فرض مليشيا الحوثي الإيرانية حراسة مشددة على المستشفيات التي يتواجد بداخلها عناصرهم من القتلى والجرحى جراء قصف القصر الجمهوري بصنعاء.

وأقدمت المليشيا الإرهابية على هذه الخطوة في محاولة منهم للتكتم على هويات عناصرهم وعدم التعرف عليهم أو أثرهم من قبل التحالف العربي.

يُذكر أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت القصر الجمهوري ومكتب رئاسة الجمهورية بوسط العاصمة صنعاء، صباح اليوم الاثنين.

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