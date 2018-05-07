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  3. مواطن شاب يحاول الانتحار من أعلى مبنى سكني بالرياض
  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مواطن شاب يحاول الانتحار من أعلى مبنى سكني بالرياض

مواطن شاب يحاول الانتحار من أعلى مبنى سكني بالرياض
علي القحطاني(صدى):

أنقذت الجهات الأمنية في مدينة الرياض، اليوم الاثنين، حياة مواطن شاب في الثلاثين من عمره أقدم على الانتحار من أعلى مبنى سكني بحي إشبيليا.

وأوضحت الجهات الأمنية أنها تمكنت من إحباط محاولة المواطن من الانتحار بعد صعوده إلى أعلى مينى سكني، مشيره إلى أنه يعاني من مرض نفسي، وتم نقله إلى المستشفى على الفور.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 7086 ] نشر منذ 1 ساعة

ملاحظة ان المرض النفسي كثران عند الذكور هالأيام جرايم وقتل ونحر وكلها بسبب المرض النفسي يا ترا وش الأسباب 😳😳😳

[ عدد التعليقات: 4746 ] نشر منذ 53 دقيقة

اللي يضر نفسه زي كذا فعلاً مريض نفسي الله يشفيه ويعافيه ….💔
بس اللي يقتل عياله وزوجته ويعذبهم هذا مدمن حقير 😕

[ عدد التعليقات: 4746 ] نشر منذ 53 دقيقة

اللي يضر نفسه زي كذا فعلاً مريض نفسي الله يشفيه ويعافيه ….💔
بس اللي يقتل عياله وزوجته ويعذبهم هذا مدمن حقير 😕

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