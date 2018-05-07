مواطن شاب يحاول الانتحار من أعلى مبنى سكني بالرياض
أنقذت الجهات الأمنية في مدينة الرياض، اليوم الاثنين، حياة مواطن شاب في الثلاثين من عمره أقدم على الانتحار من أعلى مبنى سكني بحي إشبيليا.
وأوضحت الجهات الأمنية أنها تمكنت من إحباط محاولة المواطن من الانتحار بعد صعوده إلى أعلى مينى سكني، مشيره إلى أنه يعاني من مرض نفسي، وتم نقله إلى المستشفى على الفور.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7086 ] نشر منذ 1 ساعة
ملاحظة ان المرض النفسي كثران عند الذكور هالأيام جرايم وقتل ونحر وكلها بسبب المرض النفسي يا ترا وش الأسباب 😳😳😳
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4746 ] نشر منذ 53 دقيقة
اللي يضر نفسه زي كذا فعلاً مريض نفسي الله يشفيه ويعافيه ….💔
بس اللي يقتل عياله وزوجته ويعذبهم هذا مدمن حقير 😕
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4746 ] نشر منذ 53 دقيقة
اللي يضر نفسه زي كذا فعلاً مريض نفسي الله يشفيه ويعافيه ….💔
بس اللي يقتل عياله وزوجته ويعذبهم هذا مدمن حقير 😕