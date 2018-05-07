مواطن شاب يحاول الانتحار من أعلى مبنى سكني بالرياض

علي القحطاني(صدى):

أنقذت الجهات الأمنية في مدينة الرياض، اليوم الاثنين، حياة مواطن شاب في الثلاثين من عمره أقدم على الانتحار من أعلى مبنى سكني بحي إشبيليا.

وأوضحت الجهات الأمنية أنها تمكنت من إحباط محاولة المواطن من الانتحار بعد صعوده إلى أعلى مينى سكني، مشيره إلى أنه يعاني من مرض نفسي، وتم نقله إلى المستشفى على الفور.