بالفيديو.. رؤى الصبان تعلم الفتيات رسم الحواجب
نشرت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تعلم به الفتيات رسم الحواجب .
وظهرت رؤى في الفيديو وهي تٌمسك ببدرة لرسم الحواجب وتقول ” أنا من الناس اللي ما أحب أسوي حواجبي فبحط البودر فيها أملا الفراغات وبس وهاي الطريقة للبنات ياللي زيي ما يحبون يسون حواجبهم ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29433 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههه ههههههههه
طيب علمي ح
يرسم شنب🤗🤗🤗
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1612 ] نشر منذ 2 ساعتين
هو انت متزوجة خشبة وإلا وحدة زيك
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10455 ] نشر منذ 2 ساعتين
🙄🙄🙄🙄🙊🙊
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46821 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا اشهد انك مغثه وثقيلة دم ,,
,, الله لايبلانا فيما أبتليتي به ,,
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4746 ] نشر منذ 2 ساعتين
البنت صادقه في بعض البنات حواجبهم بشعه🤐
السعودي[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ليل اللليل
كل يوم من ده
كل يوم رؤى
حبه صباح حبه مسا
والعب يلا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8780 ] نشر منذ 1 ساعة
حسناًياروعى☺😁
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 3010 ] نشر منذ 1 ساعة
مافي شي جديد معروف والأقرب للطبيعي البودرة 🙄
الجنتل 2011[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة
ماعاد لقت شغله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28042 ] نشر منذ 33 دقيقة
طيب
محمد[ عدد التعليقات: 2471 ] نشر منذ 22 دقيقة
جنوببه قحطانية اخذي خبرة منها عراوي ددسن
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8780 ] نشر منذ 7 دقائق
الحمدلله عارفه زين👌مو محتاجه اتعلم☺😁