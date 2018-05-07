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بالفيديو.. رؤى الصبان تعلم الفتيات رسم الحواجب

بالفيديو.. رؤى الصبان تعلم الفتيات رسم الحواجب
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تعلم به الفتيات رسم الحواجب .

وظهرت رؤى في الفيديو وهي تٌمسك ببدرة لرسم الحواجب وتقول ” أنا من الناس اللي ما أحب أسوي حواجبي فبحط البودر فيها أملا الفراغات وبس وهاي الطريقة للبنات ياللي زيي ما يحبون يسون حواجبهم ” .


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 46821 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا اشهد انك مغثه وثقيلة دم ,,

,, الله لايبلانا فيما أبتليتي به ,,

[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا ليل اللليل
كل يوم من ده
كل يوم رؤى
حبه صباح حبه مسا
والعب يلا

[ عدد التعليقات: 3010 ] نشر منذ 1 ساعة

مافي شي جديد معروف والأقرب للطبيعي البودرة 🙄

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة

ماعاد لقت شغله

[ عدد التعليقات: 2471 ] نشر منذ 22 دقيقة

جنوببه قحطانية اخذي خبرة منها عراوي ددسن

[ عدد التعليقات: 8780 ] نشر منذ 7 دقائق

الحمدلله عارفه زين👌مو محتاجه اتعلم☺😁

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