بالفيديو.. رؤى الصبان تعلم الفتيات رسم الحواجب

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تعلم به الفتيات رسم الحواجب .

وظهرت رؤى في الفيديو وهي تٌمسك ببدرة لرسم الحواجب وتقول ” أنا من الناس اللي ما أحب أسوي حواجبي فبحط البودر فيها أملا الفراغات وبس وهاي الطريقة للبنات ياللي زيي ما يحبون يسون حواجبهم ” .