وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين بمستشفى الملك عبدالله

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مستشفى الملك عبدالله الجامعي التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين، على موقعه الإلكتروني للتوظيف بدءً من 6 مايو على أن يستمر حتى 13 مايو 2018م.

وأوضحت إدارة المستشفى أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأَضافت أنَ الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– أخصائي ثاني التمريض المعلوماتية: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، أو درجة الماجستير في تخصص المعلوماتية الصحية.

– أخصائي أول إدارة الرعاية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة الصحية)، أو في أي مجال ذي الصلة.

– مدير البنية التحتية: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

كما أشارت إدارة المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي من هنـــا .