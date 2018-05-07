جاجوار F-Pace 2019 تتوسع بنسخة SVR بقوة 542 حصان

عادل الحربي(صدى):

تحولت F-Pace لأسرع سيارات جاجوار مبيعاً في السوق العالمي بالنسبة للشركة, وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن سلسلة من التحديثات لسيارتها F-Pace بجانب تقديم نسخة F-Pace SVR الجديدة التي تعتبر أعلى اصدارات السيارة بمحرك V8 سعة 5 لتر بشاحن فائق بقوة 542 حصان وتسارع للسيارة حتى 100 كم في الساعة في 4.1 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 283 كمساعة.

وتأتي F-Pace الجديدة كذلك بمثبت سرعة ذكي قابل للتكيف ومساعد للتوجيه ونظام لمنع السيارة من مغادرة المسار ونظام ستوب جو ومكابح طواريء يمكنها تنشيط الضغط على المكابح حتى سرعة 160 كمساعة. كما زودت السيارة بشاشة عرض 10 بوصة للنظام الترفيهي بصورة قياسية مع مقاعد رياضية ومرآة رؤية خلفية بدون اطار ودواسات معدنية وفرش فاخر وتبطين خاص للسقف.

كما تأتي بلمسات كرومية في السيارة وتطعيمات من ألياف الكربون على الأبواب ، والنسخة البنزين من السيارة تأتي بمرشح خاص وخزان وقود أكبر سعة 82 لتر لأعلى سعة بينما النسخ الأقل 63 لتر. وقد فتحت الشركة باب الحجز على السيارة بأسعار تبدأ من 36.520 ألف استرليني وهو ما يعادل 50 ألف دولار بدلاً من 47 ألف دولار .