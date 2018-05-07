شاهد.. بـ ” حاشي ” ودّع منسوبو مدرسة في الأفلاج قائدها

نايف مسلم(صدى):

في يوم امتزجت فيه عبارات الوداع وأساليب الشكر والتقدير ودع منسوبو مدرسة ابن كثير الابتدائية بالأفلاج قائد المدرسة بطريقتهم الخاصة .

فبعيداً عن البوفيهات المفتوحة وبرتوكولات الاحتفالات قام منسوبو المدرسة بتكريم قائدها عبدالله آل ظافر وذلك بتقديم ” حاشي ” كرامةً له بعد صدور قرار نقله في حركة النقل العامة التي صدرت مؤخراً لمدينة الرياض، ويأتي هذا التكريم الخاص من منسوبي المدرسة إيماناً منهم بجهود آل ظافر الكبيرة طيلة سنوات عمله بالمدرسة والتي كان لها الأثر الإيجابي في نجاح سير العملية التعليمية بالمدرسة وتميزها في أداء رسالتها التربوية .