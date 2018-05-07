عروس تصمم على إكمال زفافها عقب التهام تمساح ذراعها الأيمن

هراري(صدى):

رفضت عروس تُدعى ” زانيل نادلوفو ” من زيمبابوي الإستسلام عقب تعرضها لهجوم تمساح ضخم عليها ، وألتهام ذراعها الأيمن ، حيث صممت على مواصلة الإعداد لحفل زفافها وإتمامه .

وكانت زانيل نادلوفو وخطيبها جامي فوكس، يتنزهان على متن قارب صغير في نهر بمدينة بولاوايو جنوب غرب زيمبابوي، عندما قفز عليها تمساح وعضها من ذراعها اليمنى.

وحاول جامي إنقاذها من فك التمساح الذي تركها وعاد إلى الماء، في الوقت الذي أصيبت فيه زانيل بنزيف حاد وتم نقلها إلى المستشفى، حيث نجح الأطباء في إنقاذ حياتها لكنها خسرت معظم ذراعها .

ورغم فقدانها جزءًا كبيرًا من ذراعها، أصرت زانيل على المضي قدمًا في حفل الزفاف، وتم ذلك في كنيسة تابعة للمستشفى .