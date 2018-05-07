بالصور.. موجة من الغبار تجتاح طريف

نايف السالم(صدى):

أكد مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى طريف العام، فايز سرحان الرويلي، على أن المستشفى على أهبة الاستعداد في ظل متابعة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة؛ لاستقبال الحالات الطارئة التي تعاني مشكلات تنفسية، أو أزمات ربو نتيجة لموجة الغبار.

وحذر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد الأسمر، المواطنين والمقيمين من الغبار والاتربة مؤكدًا على ضرورة متابعة ما يصدر من تنبيهات لهيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وشهدت محافظة طريف مساء اليوم موجة من الغبار والأتربة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية بالكامل، وإعاقة الحركة المرورية على الطريق السريع والطريق الدولي.