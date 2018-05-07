” طه ” يكشف المخطط الإيراني مع حزب الله لإرهاب لبنان

طهران(صدى):

كشف الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية، اليوم الاثنين، المخطط الإيراني بالتعاون مع حزب الله الإرهابي في لبنان بعد حصاده الربح الأكبر في الانتخابات البرلمانية اللبنانية أمس.

وأكد ” طه ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن إيران أصدرت أوامرها لحزب الله بإرهاب واستخدام الشعب اللبناني كدروع بشرية واستهداف إسرائيل.

وأوضح ” بعد نتائج انتخابات لبنان ..إيران تأمر حزب الله بإرهاب واستخدام شعب لبنان كدروع بشرية والاستعداد لإطلاق صواريخ رمزية غير مضرة على مناطق غير مأهولة في إسرائيل لإبعاد الأضواء عن خسائرهم في اليمن وجرائمهم في سوريا وكان الموعد الأصلي بعد مرور 24 ساعة على الانتخابات ” .

وكان حزب الله الرابح الأكبر في الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي دارت أمس الأحد، لأول مرة منذ 9 سنوات، وهو ما جاء عكس توقعات وحسابات باقي التيارات المشاركة في الانتخابات.