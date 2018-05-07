نصائح هامة للنجاح في الدخول بعلاقة جديدة بعد تجربة فاشلة
قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعي ، تعيش المرأة مشاعر صعبة في فترة ما بعد الانفصال عن الشريك ، حزن وقهر وألم وما يتبع ذلك من خوف الإقدام على تجربة جديدة، والوثوق برجل آخر واحتمالية الفشل مرةً ثانيةً.
لكن سيحين الوقت الذي عليكِ فيه المضي قُدماً وفتح قلبكِ مرةً أخرى والدخول في علاقة جديدة، علّها تكون أنجح في حال اتبعتِ النصائح التالية:
تعلّمي من تجربتك السابقة
بعد المرور في مرحلة الانفصال، لابدّ من أن تُخصصي وقتاً للنظر إلى علاقتك السابقة بشكل موضوعي، ومحاولة معرفة أسباب فشلها، فذلك سيجعلكِ تتعلمين من تجاربك السابقة وتتفاديها في العلاقة القادمة، مما سيساعدك في العثور على شريك مناسب لكِ في المستقبل.
لا تتعجّلي
قبل دخول أي علاقة جديدة، احرصي على أخذ ما يكفيكِ من وقت حتى تلتئم جراحك العاطفية، وانتبهي من العلامات التي تشير إلى عدم استعدادك للدخول في علاقة مرةً أخرى، مثل مراسلة شريكك السابق أحيانًا أو البكاء حتى تنامين عند التفكير في تجربتك.
لا تقارني شريكك الحالي بالسابق
تجنّبي مقارنة علاقتك الجديدة بتجربتك السابقة، فذلك سيؤذي مشاعر شريكك الجديد ويضر علاقتكما أيضًا، وذلك لن يعود بالنفع على علاقتكما، بل العكس تمامًا.
ابتعدي عن التسرّع
لا تتسرّعي في الدخول في علاقة بعد الانفصال، عليكِ أخذ الأمور ببطء، ولا تندفعي حتى لا تتأذين.
ركّزي على أمور أخرى
عليكِ التركيز على أمور أخرى في حياتك بعد الانفصال، وليس فقط العثور على شريك جديد، حيث يُنصح بأن تكوني منفتحةً على ممارسة الهوايات، تكوين صداقات جديدة، وعدم التركيز فقط على المواعدة.
كوني واقعيةً
من الجيد أن يكون لديكِ نظرة إيجابية عند المواعدة بعد الانفصال، ولكن كوني واقعيةً فيما يتعلّق بمواصفات شريكك وكيف ستصبح علاقتكما، وعليكِ فهم أن البحث عن شريك مناسب يستغرق وقتًا.
تجنّبي التحدّث عن شريكك السابق
تجنّبي تماماً ذكر شريكك السابق في علاقتك الجديدة وخاصةً في بدايتها، ولكن يمكنك التحدّث عن تجربتك وما مررتِ به، والإفصاح عما بقلبك عندما تكون علاقتكما أكثر عمقاً.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28030 ] نشر منذ 2 ساعتين
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28030 ] نشر منذ 2 ساعتين
غريبه هذا الخبر ما خله بعض البشر
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2999 ] نشر منذ 2 ساعتين
امممممم يصير خير☺️
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9745 ] نشر منذ 2 ساعتين
كتبت تعليق واكلوه
الظاهر ماتغدوا اليوم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28030 ] نشر منذ 2 ساعتين
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بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2999 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه أنا كم مره اكتب ويروح تعبت 😰
اخوي لهفه بشرنا عنك عساك بخير
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9745 ] نشر منذ 1 ساعة
هلا أختي ربي يسعدكـ ~
الحمد لله فك الخيوط ولكن
رحت لطبيبة اللي رحت لها أول
زعلانة تقول المفروض يسوي لك أشعة رنين
قبل يسوي هالعملية الخطيرة بذا المكان الحساس،، لأن تقول الرنين يبين لنا إيش هالورم وممكن يكون إلتهاب ويروح بعلاج بدون عملية،، يعني مايسوي العملية إلا للظرورة واذا لزم الأمر،، ولكن منتظر نتيجة تحليل العينة لساته مارجع ووقتها بخليها تشوف واسمع رأيها!!
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10455 ] نشر منذ 1 ساعة
👍🏻👍🏻😊
عاشقةً وكفى.[ عدد التعليقات: 5551 ] نشر منذ 58 دقيقة
الأمور زمامها تحت سيطرة الشخص نفسه ان جعلها تمضي بسهولة وسلام لا حاجة للتضخيم راح الأول بيجي الثاني ولكل حادثٍ حديث.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2999 ] نشر منذ 54 دقيقة
قدامك العافيه يارب
صادقه الدكتوره الرنين المغناطيسي يوضح كل شي بس خلاص صارت العمليه وماندري الخير وين وان شاء الله تبشرنا بخير
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28030 ] نشر منذ 45 دقيقة
الامر سهاله اخي وان شاء الله خير
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9745 ] نشر منذ 40 دقيقة
سلمتِ يارب والله ويجزاك كل خير
والله يبشرك بسعادة بالدارين
والله كلمته بعد ماسووا الأشعة التلفزيونية
ظهر ورم فقط ومسك حلقي بيده وقال خلاص واضح قلت له لازم اشعه رنين قال مايحتاج وضح معي ومتخفش ي بني
هو مستشار وبروفيسور
وكلت أمري لله وسلمته نفسي واليوم الثاني هفني…
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28030 ] نشر منذ 35 دقيقة
ايوه دامه غفص حلقك شكله ذباح ولازم ياخذ حصته. زي. اخوانه الي نحار والسباك والدهان. وراعي الغنم يعني كله. محصل خير. المهم ذبيحة رمضان. احتملها. ولاتوقف الى عنده يذبحها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28030 ] نشر منذ 34 دقيقة
بنات. من الي فيكن استخدمة. رقاق غوار
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9745 ] نشر منذ 19 دقيقة
الدكتورة تقولي هالجراح اسلوبه تجاري بحت ،، قلت الله يستر والحمد لله إني صرت كذا
بس الحمد لله نوعاً ما مو مبينة العملية..
بس بس النتيجة هي اللي مسوية لي شوي توتر وربنا الشافي المعافي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8771 ] نشر منذ 15 دقيقة
حسناً☺😁