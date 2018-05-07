بالفيديو.. ” الدفاع المدني ” يحذر المتنزهين من أمطار حائل
أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، على ضرورة اتباع الأسر سبل السلامة عند التنزه والرحلات البرية، وعدم مجاورة المستنقعات أو عبور مناطق تجمعات مياة الامطار.
وقال المقدم الحربي : عند هطول الأمطار فالأولى البقاء في مواقع آمنة وعدم المجازفة بالخروج للتنزه في ظل عدم استقرار الأجواء، ونأمل في متابعة مستجدات الحالة الجوية وفق ما يصدر من تعليمات من الجهات المختصة.
ويذكر أن منطقة حائل شهدت هطول أمطار متوسطة سالت على أثرها الأودية والشعاب، حيث خرج أهالي حائل ومحافظاتها للتنزه والاستمتاع بالأجواء.
فهد[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها
زائر[ عدد التعليقات: 1427 ] نشر منذ 1 ساعة
ارجو من شركة المياه الوطنيه استغلال مياه امطار الخير والبركه لرفع منسوب مياه الشرب في المملكه و دعم النشاط الرعوي لمربي الماشيه لزيادة الثروه الحيوانيه مع اقتراب المواسم و الاعياد .