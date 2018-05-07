بالفيديو.. ” الدفاع المدني ” يحذر المتنزهين من أمطار حائل

علي العنزي(صدى):

أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، على ضرورة اتباع الأسر سبل السلامة عند التنزه والرحلات البرية، وعدم مجاورة المستنقعات أو عبور مناطق تجمعات مياة الامطار.

وقال المقدم الحربي : عند هطول الأمطار فالأولى البقاء في مواقع آمنة وعدم المجازفة بالخروج للتنزه في ظل عدم استقرار الأجواء، ونأمل في متابعة مستجدات الحالة الجوية وفق ما يصدر من تعليمات من الجهات المختصة.

ويذكر أن منطقة حائل شهدت هطول أمطار متوسطة سالت على أثرها الأودية والشعاب، حيث خرج أهالي حائل ومحافظاتها للتنزه والاستمتاع بالأجواء.