باحثة تكشف سبب بحث الزوج عن ” عشيقة “
عرضت الباحثة الأميركية الدكتورة جنيفر أدريان ، دراسة أكدت بها أن الزوج بحاجة إلى صديقة بجانبه وليس زوجة فقط .
زوجة و ” عشيقة ” لشريكها
وبدأتْ جنيفر تقريرها بالقول، إنّ الزوجة نفسها تستطيع أنْ تقوم بين وقت وآخر، بتقمّص دور الصديقة لزوجها، وذلك من أجل أنْ تملأ مخيلته وعينيه، كما يقال ، وتقطع الطريق عليه، حتى لا يفكر بالبحث عن نساء إضافيات، يملأنَ الفجوات العاطفية، التي يُفترض أنْ تملأها الزوجة نفسها، إذا كانت ذكية ومرنة، حسب قولها.
واعتبرتْ أنّ بديهيات الحياة الزوجية تفترض أنّ الرجل يحتاج إلى شريكة تمنحه الحب والالتزام والاستقرار ، لكنه بين وقت وآخر يحتاج إلى معاملة من زوجته، تشبه المعاملة التي تعطيها “العشيقة” لصديقها.
وهو بالمثل زوج و ” عشيق ”
وأضافتْ الباحثة الأميركية قناعاتها بأنّ الزوجة تريد بين وقت وآخر معاملة من زوجها وكأنه صديقها ” عشيقها ” وليس زوجاً فقط ، هي مسألة معاملة مختلفة مشحونة بالعواطف والاستعداد والتحرّر من الروتين، يريدها الزوجان بين وقت وآخر، لتجديد علاقاتهما، حتى لا يتراكم الغبار، أو الصدأ الذي ينشأ عن “الشعور بأن علاقتهما مُسلّمٌ بها ” .
اليوميات المستنزفة للعواطف
وتستذكر الباحثة، أنّ الحياة العائلية العادية مليئة بالانشغالات الصغيرة، أو الكبيرة، التي تستنزف عواطف الزوجين، وتجفّف مياهها الرومانسية، ولذلك تحتاج إلى تجديد في المحفزات، التي يفترض أنْ يتبادلاها، مع مسؤولية مضاعفة على الزوجة.
استذكار ما جذبهما في أول لقاء
ومن ضمن توصياتها، نصحتْ الباحثة المرأة بأنْ تستذكر ما كان جذب زوجها لها بلقائهما الأول، واستذكار فترة الخطوبة وخصوصياتها، الأمر الذي يحيي لديها إحساسها بالتميّز، وتكرار ما كان جذب زوجها لها. والشيء نفسه بالنسبة للرجل، عندما يجد الآن أنّ ما كان شدّ انتباهه لها يعود ويتكرّر الآن، ومع فائض الشوق، وسجّل الثقة والودّ الطويليْن بينهما.
تعابير الشكر والامتنان
وتُعطي الباحثة أهمية زائدة لاستخدام الزوجة تعابير الشكر والامتنان لزوجها، عندما يقوم ببادرة، أو بلفتة خاصة؛ فتعابير الشكر التي ينساها الزوجان مع طول العشرة، تمنح العلاقة بينهما طابع التجدد والسخونة التي تتّسم بها علاقة الأصدقاء.
ولم تنسَ الباحثة أنْ توصي الزوجة بتعمد القيام ببعض المفاجآت لزوجها بين الحين والآخر، ابتداءً من اختيار موسيقى معينة، وانتهاءً باختيار ألوان وستايلات جديدة لملابسها الخارجية والداخلية.
التعبير الواضح عن المتعة
والأهمّ من كل ذلك، كما تقول الدكتورة جينيفر أدريان، هو أن تأخذ الزوجة حريتها الكاملة، بدون حرج أو خجل، في أنْ تمنح لحظاتهما الحميمية فائض المتعة، التي تُظهر التعابير والألفاظ واللغة المشتركة بينهما، على نحو تعتقد الباحثة أنه كفيل بمنح الزوجة كل صفات الأنثى الجذّابة، ولا يترك للزوج فرصة البحث عن ” عشيقة ” خارج البيت.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8771 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو تشيله فوق راسها اذا راعي علاقات ماتفرق معه☺
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29430 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم نعم صحيح
وجود الأسبير مهم في حياة كل إنسان ذكر
على ظهر هذا الكوكب
المليء باالمفاجأت والعطالات
قد تتعطل المدام
وتلقى البدبييييل
جااااااهز
يقووووولك
يااااااقلبي😍😘😘😘
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9745 ] نشر منذ 2 ساعتين
مايسويها إلا واحد سربوت ماعنده دم
دامك مرتبط يابعير وش لك بالباطل
ووش مصلحتك من هالعلاقة غير الوقوع بالباطل،، والصادق تحب بنت اطلبها تكون حلالك غير كذا اتركها بحال سبيلها
” أسأل الله أن لا يكون مكتوب بصحيفتي يوم ألقاه إني مرتكب صغيرة أو كبيرة من الكبائر وخاصة الزنا”
مذنبين ولكن نطمع برحمته سبحانه
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9745 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاسبير ذا ي القرني بيوديك لجهنم هههه
ترى الصبر على الم الشهوة أهون من الصبر على عقابها من ربنا سبحانه!!!!
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28030 ] نشر منذ 2 ساعتين
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28030 ] نشر منذ 2 ساعتين
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§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9745 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعليقي الأول والله وجهه نظري الخاصة على الخبر ليس على اخوي القرني،،،
الثاني فقط كان هو الرد
لأن الواجب علي احترام وجهات نظر الجميع
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29430 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعضهم إذا كفته عشيقة وحده بس
هذا بن حلال
شف يالهفه
أنت وهذي الي مو راضية تعطيني وجه
مغير تتضحوك:
يقولك قلب المرعه
مثل حبة المنجا🍋
مافيه الا بذرة وحده
الي هو سعيد الحظ وفارس الأحلام
أبو عفريته ويضرب على الراس
بعكس قلب الرجل
فأنه مثل فاكهة الرمان
تعرف وش معناة رمان😉
رمان يحبيبي رماااااان😃😃
فأترك عنك المثالية
لأن هنالك غريزة
ماتعرف تتفاهم مع أحد🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2999 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي تبي زوجها تعيش كل الأدوار زوجه،،أم،،صديقه،،عشيقه اهم شي بالحلال
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9745 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ي القرني صح مو متزوج بس أحب واتمنى وحده ولكن الظاهر مافي أمل
ولكن ذا الشئ مايسمح لي اسوي الباطل
ي خوي والله من راح بهالطريق مالقى خير واقسم بالله محق للمال والصحة والوجة البشع والريحة النتنه منهم
والله ي خوي أقدر أسير بالأمور جسدياً ومادياً ولكن اتعضت من غيري،، الموضوع ليس مثالية ولكن حماية لصحتي ولدمي الطاهر مايتلوث ببنت ليل يركبها حتى الكلب تكرمون أجمعين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28030 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه خذ وخل خذ وخل
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9745 ] نشر منذ 1 ساعة
أحد المتزوجين تعرفت عليه بنت مغربية متفقة مع عصابة واغرته بمظهرها الفاتن وهو تفاعل وتصوروا باحد البرامج مع بعض فديو وهما يعني مولابسين ولمن خلصوا الفديو قامت هي والشباب اللي معها يبتزوه ووروه بشكله البشع وقالوا ادفع والا بنزلك يوتيوب وتهديد، والله يامسلمين هذا اللي حصل والرجل عايش وميت نفسياً متزوج بنت طاهرة ومايدري وش يسوي بعمره سوالهم حظر ولكن لساته عايش بخوف،،،
عشان كذا لازم نفكر شوي
خُلقنا بشر بشهوة ولكن بعقل نفكر وين نستمتع بشهوتنا
الملائكة عقل بلا شهوة
والبهيمة شهوة بلا عقل….
صقر[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 1 ساعة
القرني
أنت قايل في موضوع التعدد اللي فات
إلا الشرع مايصير ينمزح فيه
ودافعت بقوة على أحقية الرجل في التعدد وهذا شرع ومايصير…وكذا…
واليوم تجاهر بالمعصية على عينك ياتاجر
أستغفر الله العظيم
شوف أخي أنا ماأعرف أجامل إذا قلت شي صح
أقول معك وإذا قلت شي غلط أقول غلط وستين غلط
عندي وجه واحد أقابل بيه الكل
وتحية لك أخوي لهفة عاشق
اللي مايبارك فيه ربك إلى المزبلة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29430 ] نشر منذ 1 ساعة
تكفى يالهفه
توسطولي عند محرومه
تتزوجني😃
أبدخل جحيم الحياة😂😂
الحين تنحاش من التعليق🤣🤣🤣🤣
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29430 ] نشر منذ 1 ساعة
على العموم
المثل يقول
إذا دخلت المدينة قول بسم الله
وإذا لقيت في طريقك إي شي شله😃😃😃
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9745 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه القرني أمور الزواج لابد الجد فيها
وإذا كنت بتغمض عيونك عن بنات الهوى وتستر حالك مع بنت الرجال ذي فهنيئاً
والنعم صراحة،، بس الزواج يبيله استقرار ومودة وقلبك مايميل لغير حلالك
والله يوفقنا واياكم جميعاً
هلا اخوي صقر الله يحييك ويسعدك
والقرني تراه مزوح ي خوي بس عيونه لك عليها ههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29430 ] نشر منذ 1 ساعة
بقولك شي ياصقر
والله وباالله وتاالله
والي بفقدني عيوني الثنتين
أني ماقرأت من الخبر الا عنوانه
أما الشرع
على عيني وراسي
لكن الحين اقرأ وأرجع لكم
وللعلم ماشفت تعليقك الا بعد ماذكرك الأخ لهفه😍😍
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29430 ] نشر منذ 1 ساعة
أبشركم قريت الخبر
بس مافهمت شي😭😭😭😭
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10455 ] نشر منذ 1 ساعة
🙄🙄🙄🙄🙄🙄
مثقف📚[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 1 ساعة
.من يزني في الناس بألفي درهم*** في بيته يٌزنى بغيرالدرهم
عاشقةً وكفى.[ عدد التعليقات: 5551 ] نشر منذ 1 ساعة
وهل من دراسة عن بحث المرأة عن عشيق ولا عن من يغوي الأناث وهن على ذمة رجل شريف عفيف وهي من تستغفله مع ضعيف الهوى.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29430 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه ههههههههههه
الدراسة هذي في أمريكا
يعني كل شي عندهم
ماشي من أحسن مايكون🤣🤣
على العموم
ماعلينا
الو
محرومه
وينك😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29430 ] نشر منذ 56 دقيقة
ياشباب
الي يعرف تردد آذاعة بانوراما في الرياض
يعلمني
أبتريق على أمتنان منصور
شوي دام أني راااايق
حتى نورة مابخلي أحد
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29430 ] نشر منذ 51 دقيقة
عفوآ قصدي روتانا🤗🤗🤗
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28030 ] نشر منذ 48 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه خذ وخل خذ وخل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28030 ] نشر منذ 47 دقيقة
والله ولا وادي لجب في التطامه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29430 ] نشر منذ 43 دقيقة
🤣😂🤣😂😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29430 ] نشر منذ 41 دقيقة
لقيت التردد
شكرآ خلود
88.00
اسمعوا هالأغنيه
على مد النظر
أهداء للقشرا هذي🖕🖐️🖕
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29430 ] نشر منذ 29 دقيقة
يالطيف تو أقرأ وأدقق فاالتعليقات
يالهفه مو شرط يكون الأسبير عشيقه
صحصح معايا يبوي
الشرع حلل أربع😘😘😘😘
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7084 ] نشر منذ 15 دقيقة
هذا من أسباب كثرة الخلع والطلاق الزنا والفجور والمجاهرة فيهم والفخر بعدد العاهرات بحياة كل ذكر دون الخوف من الله اللي تعرف ان زوجها زاني تخلعه قبل ما تهاجمها الأمراض وتندم على شبابها وضياع حياتها