لجنة المسابقات تقرر إعادة مباراة فريقي المزاحمية ونجران

نواف السالم(صدى):

قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم إلغاء نتيجة مباراة فريقي المزاحمية ونجران ضمن الملحق المؤهل لدوري الأمير محمد بن سلمان وإعادتها.

ويأتي ذلك استنادًا إلى التقرير الذي رفعته لجنة الحكام إليها وفقًا لما وردها من مقيم الحكام بوجود خطأ فني ارتكبه حكم المباراة خلال تنفيذ ركلات الترجيح.

وحددت اللجنة يوم الجمعة 11 مايو موعدًا لإعادة المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويذكر أن اتحاد كرة القدم سيتكفل بكافة المصاريف المتعلقة بمشاركة الناديين في المباراة.