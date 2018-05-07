” أرامكو توتال ” تتيح وظائف فنية وإدارة للعمل بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ساتورب، وظائف فنية وإدارية شاغرة لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريس في تخصصات عدة؛ وذلك للعمل بمحافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة تحمل المسميات: مستشار الأمن: درجة البكالوريوس في الهندسة، أو ما يعادلها، مساح بحري: درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، محلل التخطيط والتدريب: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مشرف التطوير الوظيفي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط اضغط هنا. بدءًا من تاريخ اليوم 7 مايو 2018م.