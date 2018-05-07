” أرامكو توتال ” تتيح وظائف فنية وإدارة للعمل بالجبيل
أتاحت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ساتورب، وظائف فنية وإدارية شاغرة لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريس في تخصصات عدة؛ وذلك للعمل بمحافظة الجبيل.
وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة تحمل المسميات: مستشار الأمن: درجة البكالوريوس في الهندسة، أو ما يعادلها، مساح بحري: درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، محلل التخطيط والتدريب: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مشرف التطوير الوظيفي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط اضغط هنا. بدءًا من تاريخ اليوم 7 مايو 2018م.
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