محكمة ألمانية تصدر قرار يفتح باب الترحيل على حارس بن لادن

برلين(صدى):

حكمت المحكمة الدستورية العليا الألمانية، اليوم الاثنين، بترحيل مواطن تونسي، مصنَّف كإرهابي محتمل بحسب الاستخبارات الداخلية الألمانية.

وأشارت المحكمة، إلى أن المواطن التونسي غير مهدد بالمعاقبة بالإعدام في بلاده،؛ لذلك تم رفض شكواه التي ترفض ترحيله، وضررة تنفيذ أمر الترحيل.

وأكدت المحكمة، أنها استندت في قرارها إلى معلومات وزارة الخارجية الألمانية، التي أقرب بأن الإجراءات المتبعة في تونس تحول عقوبة الإعدام إلى سجن مدى الحياة أو سجن مؤقت.

يذكر أن القرار من شأنه فتح المجال لترحيل حالات مشابهة لا تزال تعجز برلين عن إبعادها عن أراضيها، ومنها الحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن.