داعية مصري: فوانيس محمد صلاح حلال والباقي محرمات
أصدر داعية مصري فتوى جديدة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، متعلقة بفوانيس رمضان باعتبارها من رموز الشهر الكريم المشهورة في مصر.
وأفتى الداعية سامح عبدالحميد بتحريم هذه الفوانيس لأنها تعمل بالموسيقى ما يجعلها حرام، ولكن أوضح أن الفوانيس التي تجسد صورة المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح جائزة شرعًا لأنها تعمل بلا موسيقى.
وأكد ” عبدالحميد ” أن فوانيس رمضان والزينة حلال طالما كانت بلا موسيقى، حيث ما يحرمها وجود الموسيقى بها، مشددًا على الابتعاد عن شراء الفوانيس التي تعمل بالموسيقى باعتبرها لهو ولغو.
واستشهد الداعية في فتواه بقول الرسول صلي الله عليه وسلم ” ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ” .
وفي ظل الشهرة العالمية التي يحصل عليها المحترف المصري محمد صلاح، ظهرت في الأٍزاق المصرية فوانيس تحمل صورة اللاعب محمد صلاح.
ناصر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا شيخ منصر هههههههه
يحلل كيف ما يحب متل القرضاوي
فهد[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 3 ساعات
مؤكد حق الفوانيس دافعين له ههههههههه
مثقف📚[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماأدري ليه المصريين دايما يبالغون في تقديس الأشخاص
لو أخذ دوري الأبطال الله أعلم وش يصير
محمد لاعب خلوق ومحترف بمعنى الكلمة بس لاتبالغوا الله يجزاكم خير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46813 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههه ,,
,, اصلاً من يقول ان الفوانيس حلال او نزل بها قرآن او حدث عنها شفيع الخلق عليه الصلاة والسلام ، او حتى نقلاً عن السلف ..؟
,, انها بدع ابتدعتموها .. ماانزل بها الله من سلطان ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29430 ] نشر منذ 1 ساعة
بكرة يقول شفنا صورة محمد صلاح
مع الهلال
والي مشفش صورة محمد صلاح
ميصومش😠
الحربي[ عدد التعليقات: 711 ] نشر منذ 56 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، فتواك ياشيخ الجنيه المصري بلها بنهر النِّيل وَ إشرب مَاءَهَا 😷 قبل
لَا يقطعون الإثيوبيين عَنك مياه نهر النِّيل ، ويقفلون سَد النهضة 😂😂😂
هَذَا حَرَام 🔥🔥🔥 يُعتبر صنم يَجِب تكسيره وإحراقه علَى رأسك ورأس اللاّعب الخبيث
صَاحِب هَذَا الصنم اللعين ياخبثاء يا كلاب 🐶🐶
من يَوْم شفتكم بالتلفزيون بَعْد الثورة عام 2011 م ياثور 🐃 😂 تسحبون صنم رمسيس
وخوفو وخفرع 😂😂😂 وأنا غاسل يَدِي مِنكُم 😂 بمناسبة الْيَوْمَ العالمي لنظافة الأيدي😂😂
تمسحون الأصنام الفرعونية والمومياء وتحطونهن بالمتاحف 😂 أعوذ بِاللّه مِنكُم وَمِمَّا تصنعون 🔥
فضحتوا كلّ المُسلمين والعَرَب قدام العالم 🌏🌎🌍 بجهلكم يا عشَّاق الأصنام 🔥🔥🔥
مَع وافر المحبة .