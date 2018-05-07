داعية مصري: فوانيس محمد صلاح حلال والباقي محرمات

القاهرة(صدى):

أصدر داعية مصري فتوى جديدة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، متعلقة بفوانيس رمضان باعتبارها من رموز الشهر الكريم المشهورة في مصر.

وأفتى الداعية سامح عبدالحميد بتحريم هذه الفوانيس لأنها تعمل بالموسيقى ما يجعلها حرام، ولكن أوضح أن الفوانيس التي تجسد صورة المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح جائزة شرعًا لأنها تعمل بلا موسيقى.

وأكد ” عبدالحميد ” أن فوانيس رمضان والزينة حلال طالما كانت بلا موسيقى، حيث ما يحرمها وجود الموسيقى بها، مشددًا على الابتعاد عن شراء الفوانيس التي تعمل بالموسيقى باعتبرها لهو ولغو.

واستشهد الداعية في فتواه بقول الرسول صلي الله عليه وسلم ” ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ” .

وفي ظل الشهرة العالمية التي يحصل عليها المحترف المصري محمد صلاح، ظهرت في الأٍزاق المصرية فوانيس تحمل صورة اللاعب محمد صلاح.