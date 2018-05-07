قوات الجيش تحرر ” آل صبحان ” ومواقع أخرى بشمال صعدة

سعيد العجل(صدى):

تمكنت قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي، اليوم الاثنين، من تحرير منطقة ” آل صبحان ” ومواقع أخرى بمحور علب شمالي محافظة صعدة، بعد معارك ضارية استمرت قرابة خمسة أيام وحصار خانق على ميليشيات الحوثي فيها دام لأكثر من أسبوعين.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير منطقة ” آل صبحان ” بالكامل، وكذا تحرير ” تبة مجازه ” و ” تبة الهشيمه ” ، لتنتقل المعارك إلى ” أبواب الحديد ” التي أصبحت تحت السيطرة النارية لقوات الجيش.

وأضاف المصدر بأن مليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت- خلال الغارات الجوية والمعارك المتواصلة منذ أيام- الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وذكر المصدر أن قوات الجيش عثرت على مخازن أسلحة تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بينها مدفع 23 م ط، ومدفع هاوزر، ومدفع هاون 160 إلى جانب عشرات القذائف، والدراجات النارية التي كانت تستخدمها الميليشيات للإمداد ونقل جرحاها.