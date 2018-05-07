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بالفيديو.. سما المصري تهاجم محامي هددها برفع قضية لتقديمها برنامج ديني

بالفيديو.. سما المصري تهاجم محامي هددها برفع قضية لتقديمها برنامج ديني
أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الفنانة الاستعراضية سما المصري ، المحامي سمير صبري، الذي توعد بإقامة دعوى قضائية ضدها في حال ظهورها على القنوات الفضائية لتقديم برنامج ديني خلال شهر رمضان.

وقالت سما في مداخلة هاتفية لبرنامج صح النوم : “ أنت محامي وحدة ساقطة، نجلا بتاعة الحصان ” التي تم ترحيلها من مصر بسبب سوء سلوكها.

وأضافت سما متوعدة المحامي بقولها: “ لو رجل وفي وشك شنب ارفع عليّ قضية يا محامي نجلا بتاعة الحصان ” .

وكانت أثارت سما جدلًا بعدما ظهرت مرتدية الحجاب في إعلان عن برنامج ديني ستقدمه في شهر رمضان المقبل، وحمل البرنامج اسم “أهل العلم”.

 


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