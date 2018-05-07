بالفيديو.. سما المصري تهاجم محامي هددها برفع قضية لتقديمها برنامج ديني
هاجمت الفنانة الاستعراضية سما المصري ، المحامي سمير صبري، الذي توعد بإقامة دعوى قضائية ضدها في حال ظهورها على القنوات الفضائية لتقديم برنامج ديني خلال شهر رمضان.
وقالت سما في مداخلة هاتفية لبرنامج صح النوم : “ أنت محامي وحدة ساقطة، نجلا بتاعة الحصان ” التي تم ترحيلها من مصر بسبب سوء سلوكها.
وأضافت سما متوعدة المحامي بقولها: “ لو رجل وفي وشك شنب ارفع عليّ قضية يا محامي نجلا بتاعة الحصان ” .
وكانت أثارت سما جدلًا بعدما ظهرت مرتدية الحجاب في إعلان عن برنامج ديني ستقدمه في شهر رمضان المقبل، وحمل البرنامج اسم “أهل العلم”.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29408 ] نشر منذ 1 ساعة
لازم يرفع قضية
لأنهم لو خلوكي تقدمين برامج
دينية
بتلعبين يأم الدنيا لعب
ومش بعيد نشوفك
مفتيه🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣