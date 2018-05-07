” شهود عيان ” : ظهور 3 لافتات للسفارة الأمريكية بالقدس

القدس المحتلة(صدى):

أكد شهود عيان بمدينة القدس، أنهم رأوا 3 ” لافتات طريق ” كتب عليها عبارة ” السفارة الأمريكية ” ، اليوم الإثنين، وذلك قبل الموعد الرسمي لافتتاح السفارة بأسبوع.

فيما قام عدد من العمال بتركيب اللافتات المكتوبة بالإنجليزية والعبرية والعربية، قرب مبنى القنصلية الأمريكية الجديد، والذى سيصبح مقرًا للسفارة بعد نقلها رسميًا في 14 مايو الجاري من ” تل أبيب ” ، إلى جنوب مدينة ” القدس ” .