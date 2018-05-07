أشياء لا يخفيها الرجل الحقيقي عن امرأته
إن الرجل الحقيقي، هو القادر على العطاء، وليس الأخذ فقط، وهو القادر على احتواء مشاعر المرأة، وقادر على إشعار المرأة بالأمان بجانبه.
لذا تبحث المرأة طوال الوقت عن الرجل الذي يحقق لها كل ما سبق، لتعيش حياتها سعيدة، وهذه أبرز الممارسات التي لا يخشى أو يخجل الرجل من القيام بها أمام الناس:
1- البوح بحبه في العلن
بعض الرجال يمتنعون عن إظاهر حبه علنًا، لكن الرجل الواثق من نفسه هو من يعلنها أمام العالم دون تردد.
2- لا علاقات نسائية
حيث يعتبر أن حبيبته هي جميع نساء العالم، ولا يُخفي علاقاته مع النساء، سواء العملية أو على مستوى الصداقة.
3- إظهار الحزن الشديد
من السخافة أن يعتقد البعض أن النساء فقط هن اللاتي يبكين، لكن الرجل الصادق لا يخفي مشاعر الحزن.
4- الرومانسية
بعض الرجال يشعرون بالخجل من الرومانسية، لكن الرجل الذي يحبك سيُظهر رومانسيته على الملأ.
5- يسعى لتحقيق أحلامك
الرجل الغير الأناني يعمل دائما لتحقيق أحلامك وأمنياتك.
6- المساعدة في أمور المنزل
الرجل الذي يحترم زوجته لا يخجل من مساعدتها في تنظيف المنزل أو رعاية الأطفال.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8766 ] نشر منذ 3 ساعات
قلتو الحقيقي اما المقلد انسي☺😁
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9733 ] نشر منذ 2 ساعتين
*البوح هالشئ للقلوب الراقية المبدعة وذات الحس الملهم،،،،،
*علاقات نسائية ليش ادور غيرها وهي ملت عيني وعمت عيوني عن غيرها(فديت ذاك الثغر)
*لحظات أكون حزين اصارحها بس هي تحفزني وتقول لاتضعف ووقتها اصير صلب لعيونها
وماحسسها بضعفي عدا حبها بقلبي يخليني أسير خصلات شعرها وظفيرتها
*الرومانسية ذي فن وتفنن لوحده وهالشئ فطرة من ربنا وهبة لبعض خلقه والحمد لله لنا نصيب من هالهبه الموهوبه من الوهاب لخلقه
**النقطتين الأخيرة أكيد وبلا شك
بادخل وهي تسوي السوفليه والبسبوسه وابوس اناملها واثني عليها أولا واساعدها ثانياً وآكل نصه قبل يجون الضيوف ثالثاً.. ♡
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9733 ] نشر منذ 47 دقيقة
*البوح هالشئ للقلوب الراقية المبدعة وذات الحس الملهم،،،،،
*علاقات نسائية ليش ادور غيرها وهي ملت عيني وعمت عيوني عن غيرها(فديت ذاك الثغر)
*لحظات أكون حزين اصارحها بس هي تحفزني وتقول لاتضعف ووقتها اصير صلب لعيونها
وماحسسها بضعفي عدا حبها بقلبي يخليني أسير خصلات شعرها وظفيرتها
*الرومانسية ذي فن وتفنن لوحده وهالشئ فطرة من ربنا وهبة لبعض خلقه والحمد لله لنا نصيب من هالهبه الموهوبه من الوهاب لخلقه.
**النقطتين الأخيرة أكيد وبلا شك
بادخل وهي تسوي السوفليه والبسبوسه وابوس اناملها واثني عليها أولا واساعدها ثانياً وآكل نصه قبل يجون الضيوف ثالثاً.. ♡
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8766 ] نشر منذ 40 دقيقة
ههههه☺عطوعم قهوه وشاهي ولكم الباقي😁
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28007 ] نشر منذ 5 دقائق
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه