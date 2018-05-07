أشياء لا يخفيها الرجل الحقيقي عن امرأته

نورة الشهري(صدى):

إن الرجل الحقيقي، هو القادر على العطاء، وليس الأخذ فقط، وهو القادر على احتواء مشاعر المرأة، وقادر على إشعار المرأة بالأمان بجانبه.

لذا تبحث المرأة طوال الوقت عن الرجل الذي يحقق لها كل ما سبق، لتعيش حياتها سعيدة، وهذه أبرز الممارسات التي لا يخشى أو يخجل الرجل من القيام بها أمام الناس:

1- البوح بحبه في العلن

بعض الرجال يمتنعون عن إظاهر حبه علنًا، لكن الرجل الواثق من نفسه هو من يعلنها أمام العالم دون تردد.

2- لا علاقات نسائية

حيث يعتبر أن حبيبته هي جميع نساء العالم، ولا يُخفي علاقاته مع النساء، سواء العملية أو على مستوى الصداقة.

3- إظهار الحزن الشديد

من السخافة أن يعتقد البعض أن النساء فقط هن اللاتي يبكين، لكن الرجل الصادق لا يخفي مشاعر الحزن.

4- الرومانسية

بعض الرجال يشعرون بالخجل من الرومانسية، لكن الرجل الذي يحبك سيُظهر رومانسيته على الملأ.

5- يسعى لتحقيق أحلامك

الرجل الغير الأناني يعمل دائما لتحقيق أحلامك وأمنياتك.

6- المساعدة في أمور المنزل

الرجل الذي يحترم زوجته لا يخجل من مساعدتها في تنظيف المنزل أو رعاية الأطفال.