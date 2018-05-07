أخطاء في نموذج إجابة اختبار الفقه بمكة.. والإدارة تتدارك
أخطأت لجنة تجويد الاختبارات بتعليم مكة المكرمة، في وضع الأسئلة المركزية لاختبار مادة الفقه للصف الثاني المتوسط.
وتبيَّن الخطأ، من خلال نموذج الإجابة المرسل برفقة الأسئلة، حيث اكتشف معلمي التربية الإسلامية أن هناك ثلاثة أخطاء وقعت فيها اللجنة، مما دفعها إلى كتابة محضر ورفعه للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.
من جانبها، أرسلت الإدارة رسائل إلى قائدي المدارس تنص على :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي قائد المدرسة
نأمل تنبيه لجنة تصحيح مادة الفقه في الصف الثاني المتوسط إلى تعديل الإجابات النموذجية كالتالي:
١- السؤال الثاني
فقرة ٤ تعدل من √ إلى ×
٢- السؤال الثاني:
فقرة ١٠ تعدل من √ إلى ×
٣- السؤال السادس يعدل الرقم أمام الثانية من الهجرة من ٢ إلى ٦ .
غندورة[ عدد التعليقات: 9244 ] نشر منذ 44 دقيقة
🤦♀️لحووول ويش ذا ’’المطبات‘‘🙈 فشلتوني عند معالي الوزير حلفت ماعاد أصرح يالين تنتهي الإختبارات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29408 ] نشر منذ 40 دقيقة
أفا🤔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28007 ] نشر منذ 32 دقيقة
طيب