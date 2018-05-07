أخطاء في نموذج إجابة اختبار الفقه بمكة.. والإدارة تتدارك

نايف السالم(صدى):

أخطأت لجنة تجويد الاختبارات بتعليم مكة المكرمة، في وضع الأسئلة المركزية لاختبار مادة الفقه للصف الثاني المتوسط.

وتبيَّن الخطأ، من خلال نموذج الإجابة المرسل برفقة الأسئلة، حيث اكتشف معلمي التربية الإسلامية أن هناك ثلاثة أخطاء وقعت فيها اللجنة، مما دفعها إلى كتابة محضر ورفعه للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

من جانبها، أرسلت الإدارة رسائل إلى قائدي المدارس تنص على :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي قائد المدرسة

نأمل تنبيه لجنة تصحيح مادة الفقه في الصف الثاني المتوسط إلى تعديل الإجابات النموذجية كالتالي:

١- السؤال الثاني

فقرة ٤ تعدل من √ إلى ×

٢- السؤال الثاني:

فقرة ١٠ تعدل من √ إلى ×

٣- السؤال السادس يعدل الرقم أمام الثانية من الهجرة من ٢ إلى ٦ .