” الجزائية ” تقضي بالسجن 11 عاما ليمني انضم لداعش

عادل الحربي(صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 11 عامًا لمتهم ” يمني الجنسية ” بعد ثبوت إدانته بتكفيره لولي أمر هذه البلاد وحكام الدول العربية وانضمامه لتنظيم داعش الإرهابي وتأييده لهم ورغبته في الخروج للمشاركة معهم في القتال وتراجعه عن ذلك قبل القبض عليه.

وذلك بالإضافة إلى حضوره لعدد من الاجتماعات مع أشخاص مؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي وتستره عليهم وعلى مخططاتهم وانضمامه معهم في مجموعة في أحد برامج التواصل الاجتماعي يتداول فيها ما يؤيد ذلك التنظيم الإرهابي.

كما ساعد شقيقه بالخروج للقتال في سوريا والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بتواصله مع من يسهل ذلك وتستره عليه في بداية الأمر؛ حيث قررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه بسجنه 11 سنة من تاريخ إيقافه، وإبعاده بعد انتهاء فترة سجنه عن المملكة.