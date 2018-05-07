” خولييت ” يوجه انتقادات قاسية لحكم الكلاسيكو

ماجد محمد(صدى):

هاجم لاعب نادي ميلان السابق، وأسطورة كرة القدم الهولندي رود خولييت، حكم الكلاسيكو موجهًا انتقادات قاسية إليه؛ بسبب الظلم الكبير الذي تعرض له ريال مدريد في المباراة التي انتهت بالتعادل هدفين لكل فريق على ملعب الكامب نو.

وانفعل الأسطورة الهولندي قائلًا: ” لا أستطيع أن أصدق لماذا لم تحتسب ركلة جزاء لمارسيلو، ألبا عرقل مارسيلو بالفعل، كيف لم تكن ذلك ضربة جزاء، لايصدق. ”

وأضاف: ” هدف ميسي الثاني جاء من خطأ أيضًا، سواريز عرقل فاران والحكم لم يحتسب ذلك، سواريز وقع في كل جهة من أرضية الملعب باحثاً عن البطاقة الحمراء ضد ريال مدريد ” .