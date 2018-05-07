مطالبات واسعة بـ ” إسقاط الولاية ” .. والنساء: ” نرفض الدرجة الثانية “
انتشرت خلال الساعات الماضية، دعاوى لإسقاط الولاية عن نساء المملكة؛ مرجعين أسبابهم إلى تسلُّط قائم من قبل الرجال على النساء واستغلال من قبلهم لهذه الولاية في أخذ حقوقهن، وذلك عبر وسم ” سعوديات نطلب إسقاط الولاية ” .
وقالت إحدى المغردات على هذا الوسم : ” إن لم تسقط اليوم أكررها للمرة العاشرة نحن مستمرين لنيل حقوقنا كاملة .. وأقول للمعارضين – عبثاً تحاول لإفناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم اتي ” .
وأضافت مغردة ثانية : ” بعد دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية : استنتجت أن المرأة لدينا في المجتمع السعودي في كربً عظيم، مخلوقات بشرية بلا حقوق ! نحن لازلنا متعلقين في العادات والتقاليد الجاهلية الظلامية بغلاف ديني والتي تعتبر المرأة مخلوق جنسي ” عبودي ” ! متى نصحى؟ ” .
وتابعت أخرى : ” وصلنا عام 2018 ولا تزال المرأة السعودية تابعة لولي أمرها وكأنها إحدى ممتلكاته الشخصية ومواطنة من الدرجة الثانية ، من حق المرأه أن تكون ولية نفسها تمتلك قراراتها بالحياة ، واليوم يصوت الشورى إما بالرفض او القبول !!! هزلت فالحقوق لاتخضع للتصويت ” .
وأعربت مواطنات أخريات عن رفضهن لهذا الأمر، معتبرين إياه دعاوي إلى هدم المجتمع من وجهة نظرهن، مؤكدين على فخرهن الشديد بولاية أهلهن لهن.
وجاء وسم ” سعوديات نفخر بولاية أهلنا لنا ” ، للتعبير عن هذا الرفض حيث أشرن فيه إلى أن هذه الدعاوى لابد أنها من أعداء الخارج الذين يريدون إفساد المجتمع.
وقالت إحدى المغردات : ” لم أسمع أبدًا بمن تطالب بإسقاط الولاية إلا هنا في تويتر.. هذا يعني أنها منظمات وحسابات خارجية هدفها الحرب على الإسلام وإفساد المجتمع مع متعاونين معهم خونة وأعداء للدين وللوطن ” .
وأضافت أخرى : ” اليوم أسقطي ولاية أهلك بكره استقلي عنهم فالسكن بعده تنكري لهم بعده نهايتك فالشوارع تشحدين كذا أعداءنا يبغون بلدنا ويبغون بناتنا يصير لهم ماصار لبنات الغرب ” .
وأشارت إحدى المغردات : ” سعوديات أبا عن جد وأصايل وأحرار وأي وحد تطالب في إسقاط الولاية هذي لا يمكن تكون سعودية أصيلة لأن السعوديه تفخر وتتشرف في ولاية رجالها لها:: أبوها :وأخوها :وزوجها : واللي غير كذا ؛؛تستريح ” .
من جانبه، قرَّر مجلس الشورى اليوم الاثنين، إعادة التوصية المقدمة من عضوي المجلس د.موضي الخلف ود.لطيفة الشعلان إلى لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية والتي تطالب بحصر الأنظمة التي تشمل على تمييز ضد المرأة؛ لإجراء مزيد من الدراسة بالتشاور مع مقدمتيها بما يتفق مع التوجيهات السامية ويحقق الهدف المنشود من التوصية.
ماجد[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 ساعات
يظلمون النساء ليش
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 3 ساعات
ابي اعرف الهدف من طلب اسقاط الولايه
اليست النساء في كنف الله ثم في كنف اهلها
هل يرغبن في الحريه المطلقه والتي لا تاتي الا بمزيد من الدمار
ايتها النسوه عندم تهدم عفه النساء فعلمو ان لا جيل سوف ينهض
انتي الام انتي الاخت انتي الزوجه لا ننكر ان النساء بعضهم مجحوف حقها لكن ان من يقوم علي سؤؤنها من الرجال لن ولن يرضي عليها مهما تسلط فهي عرضه والعرض غالي
ثم ما الفايده من اسقاط الولايه لا فايده
لكن ولو حصل واسقطت الولايه معناها
مزيد من التسلط الذكوري عليها
كل سوف ينهش ولن تجد من يردع عنها
مزيد من الضياع والانحدار في غيابات الضلام
سوف تكون وحيده منبوذة لا معين لا سند لها
القوانين لا تحمي دسايس الليل الحالك الظلام
ارحموو انفسكم فا انتم نساء الجزيره واحفاد الصحابه
انتم من بنتج شباب المستقبل
غيركم من نساء الغرب ونساء بعض الدول العربيه يتمنون ان ينعمو بما انتم تنعمون به
رفقا اخواتي بانفسكم ف المستنقع عميق لو سقطتن فيه
احمدو الله علي نعمه واشكروه ان جلكن نساء مسلمات
لديكم من يخدمنكم من الرجال
والله يعز الدوله ولا يعز عليها ويحفض حكامنا من كل مكروه
ويحفظ هذا الوطن
لدينا ما هو اهم من اسقط ارفع عيب بعض الكلام
كل وحده تفكررر بعقل وتطالع الي امها خالتها عمتها جدتها هل كانو ينعمون بهذه النعمه حاليا لا وربي
ومع ذالك صبرنا اسالوهم خاصه كبار السن اليوم نعمه خافظو عليها بالشكر ماهو ابي اخرج وتفلك واسكن لحالي وتفنجخ وتسكع انتم ملكات في بيوتكم مخدومات فلا تكوني ارنب ارنب سهل الصيد
ولا دجاجه لا مر ديك ارخطت
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29408 ] نشر منذ 38 دقيقة
الشغله مطبوخه
ولها داعمين
وفهمكم كفاية
ويحاولون أسقاط الولاية والعباية
مرتن وحده🤗🤗🤗
غندورة[ عدد التعليقات: 9244 ] نشر منذ 29 دقيقة
آهااااا أجل بعد دراستك في الولايات المتحدة الأمريكية🤔
شوفوا مين اللي تطالب بإسقاط ولاية الرجل تليها ’’المتمردة‘‘ تليها العاهــ؟؟؟؟
الرجال قوامون على النساء هذا شرعاً مو قوانين وضعية.
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أقول ياللي درستي في الولايات المتحدة الأمريكية اقرئي التغريدة التالية:
وأشارت إحدى المغردات : ” سعوديات أباً عن جد وأصايل وأحرار وأي وحدة تطالب في إسقاط الولاية هذي لا يمكن تكون سعودية أصيلة لأن السعوديه تفخر وتتشرف في ولاية رجالها لها:: أبوها :وأخوها :وزوجها : واللي غير كذا تستريح🌹
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4739 ] نشر منذ 18 دقيقة
طبعاً كل انسان يتكلم عن بيئته ومجتمعه … اللي يتكلم عن المرأه بالعاطل … هذا دليل انو في بيئه فاسده ونساء مجتمعه فاسدين للأسف 😕 الله يهديهم ويردهم لطريق الحق
والرقابه لابد تكوووون ذاتيه وداخليه … مايحتاج احد يراقبني ويقومني ويهذبني ويأدبني … اهالينا اسسونا في طفولتنا والباقي علينا احنا نعرف حدودنا وقيمتنا ☺️
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7081 ] نشر منذ 12 دقيقة
الولاية قانون شرعي ما تسقط الا بالطرق الشرعية يعني عند المحكمة وترا فعلا فيه كثير ذكور ولايتهم محرمة قالبينها ا ظلم وذل وإهانة وحرمان حقوق عندنا بالجماعة ثمان حريم اسقطوا الولاية بالمحكمة من ذكور متسلطين والزمن هذا زمن العدل اللي تشوف الظلم من وليها تشتكيه والمحكمة ما تقصر والقضاة تغيروا عن قبل الحمدلله صاروا يسمعون للمرأة افضل من قبل ما عليكم بالدعوات هذي يقولون النار ما تحرق الا رجل واطيها اللي ما يستحق الولاية القضاء أولى فيه الله لا يجعل ولاية الضعيف عند ظالم ما يخاف الله فيه والله يسلط على كل والي ظالم من يظلمه