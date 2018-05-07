دفع إلكتروني وطابعة فواتير.. أبرز مميزات ” تاكسي الحرم “

علي القحطاني(صدى):

صرح الدكتور رميح الرميح، محافظ هيئة النقل، بالاقتراب من تدشين مشروع ” تاكسي الحرم ” ؛ بهدف تسهيل نقل الحجاج والمعتمرين؛ وذلك من خلال الخدمات التي سيتم توفيرها مع المشروع.

وعن الإمكانيات المتوافرة بـ ” تاكسي الحرم ” ، سيحتوي على شاشة في مقصورة الركاب، يتم ربطها بعداد إلكتروني؛ لاحتساب الأجرة ونظام ملاحي وبيانات عن السائق، بالإضافة إلى وجود محتوى تعريفي عن المملكة متعدد اللغات وجهاز دفع إلكتروني وطابعة فواتير وبيانات عن المركبة وجهاز تتبع.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع سيتم إطلاقه خلال 6 أشهر، كما سيخضع إلى تنظيم للأسعار كل سيارات الأجرة الأخرى.