1015 وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف، عن حاجتها إلى عاملين من الرجال والنساء، وذلك لشغل عدد 1015 وظيفة شاغرة، بنظام التعاقد على بند التشغيل، في المجال الطبي والفني والإداري والتعليمي، لحملة الثانوية العامة فما فوق.

وأكدت ” الإدارة ” ، أن التقديم إلكترونيًا فقط، وذلك بدءًا من 1439/08/20هـ وينتهي بعد 10 أيام من تاريخه، وسيتم التواصل برسالة نصية قصيرة SMS على من وقع عليه الاختيار، مشيرةً إلى أن هناك عدد من الاشتراطات فى الأشخاص المتقدمين منها:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن لا يكون ممن تم إحالته إلى التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية أو التقاعد المبكر، بالإضافة إلى اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية واختبار التخصص وأي اختبارات يتم تحديدها من قبل إدارة المستشفيات، كما أنه من ضمن الاشتراطات توفر بطاقة التسجيل المهني وشهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ” للوظائف الصحية ” .

وأوضحت، أن الوظائف المطلوبة هى ” أطباء استشاريون جميع التخصصات، طبيب نائب أول جميع التخصصات، طبيب نائب جميع التخصصات، طبيب عام، صيدلي استشاري إكلينيكي، صيدلي أول إكلينيكي، صيدلانية، استشاري طب سموم، استشاري بنك الدم، أخصائي طب سموم، أخصائي قياس التدفق الخلوي، أخصائي وأخصائية علاج تنفسي، مديرة التمريض، مديرة معهد التمريض، مساعدة مديرة التمريض، مساعدة مديرة االتمريض ” الجودة وسلامة المرضى ” .

وتضمنت الوظائف، ” مساعدة مديرة التمريض ” الرعاية الحرجة “، مساعدة مديرة التمريض ” رعاية المرضى المنومين “، مساعدة مديرة التمريض ” الرعاية الإسعافية ” ، مساعدة مديرة التمريض ” التعليم الطبي ” ، مشرفة تمريض، رئيسة ممرضات، مساعدة رئيسة وحدة التمريض، منسقة سريرية (تمريض)، أخصائية تمريض ” عناية مركزة أطفال “، أخصائية تمريض ” قسم عناية مركزة أطفال حديثي الولادة “، أخصائية تمريض “وحدة العناية القلبية”، أخصائي وأخصائية تمريض قسم الطوارئ “، أخصائية تمريض” قسم العيادات الخارجية” .

وأضافت، أنها تحتاج إلى أخصائية تمريض ” وحدة العناية المركزة ” ، أخصائية تمريض ” قسم تنويم النساء بعد الولادة ” ، أخصائية تمريض ” قسم النساء والولادة ” ، أخصائية تمريض ” قسم العمليات ” ، أخصائية تمريض” أقسام التنويم ” ، أخصائية تمريض ” قسم الحضانة ” ، أخصائي تمريض ” مركز الرعاية النفسية ” ، أخصائية تمريض” قسم غسيل الكلى”، معلمة رياضيات، معلمة علوم، معلمة علم اجتماع، معلمة لغة إنجليزية، معلمة فيزياء، معلمة كيمياء، موظفة استقبال، سكرتيرة ثنائية اللغة، كاتبة عنبر طبي، مراسلة.

وبيّنت إدارة المستشفيات، أن الأوراق المطلوبة للتقديم هى ” السيرة الذاتية، وصور من الشهادات العلمية والخبرات العملية، صورة الهوية الوطنية، بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول (شهادة التصنيف للوظائف الطبية).