صلاح يفشل في إنقاذ الريدز أمام تشيلسي

طلال الغامدي(صدى):

يُعاني محمد صلاح نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري من صيام عن إحراز أهداف للمبارة الثانية على التوالي أمام نادي تشيلسي، الذي اقتنص هدفًا نظيفًا أمس الأحد، على ملعب ” ستامفورد بريدج ” في العاصمة البريطانية لندن.

وفشل صلاح في تسجيل الأهداف لثلاث مباريات على التوالي في الموسم الحالي؛ حيث توقف من قبل عن التسجيل في مباريات سبارتاك موسكو بدوري أبطال أوروبا، ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد بالبريميرليج.

ويُذكر، أن صلاح سجل 34 هدفًا خلال 50 مباراة هذا الموسم؛ هو ثاني هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم برصيد 31 هدفًا.