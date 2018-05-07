بالفيديو.. أسعار استخراج رخص قيادة النساء تصل إلى 5 آلاف قابلة للزيادة
تلجأ بعض النساء الراغبات في استخراج رخص قيادة، إلى الانسحاب بعد تقديم ملفات التقديم؛ نظراً للاستغلال التجاري المبالغ فيه، من قبل القائمين على الأمر.
وأوضحت إحدى المنسحبات في مداخلة هاتفية، ببرنامج ” سيدتي ” على قناة ” روتانا خليجية ” ، أن سعر الرخصة يبدأ من 2520 ريال لمن تجيد القيادة أو تحمل رخصة خليجية.
وأضافت أن سعر استخراج رخصة القيادة للرجال لا يتعدى الـ450 ريال فقط، مؤكدة أن من لا تجيد القيادة يصل سعر الرخصة لها إلى 5 آلاف ريال.
وأكدت أن هذه الأسعار تكون قابلة للزيادة في حالة الرسوب في الاختبار، مطالبة بتوحيد الأسعار بين الرجال والنساء.
يذكر أنه انتشر هاشتاج ” أسعار التدريب استغلال ” ، قبل أيام، أكدت فيه المواطنات أن أسعار التدريب مبالغ فيها، مبديات حلولاً للموضوع.
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10446 ] نشر منذ 4 ساعات
والله ودي انها ٢٠ الف 😂😂😂😂😂😂
غندورة[ عدد التعليقات: 9244 ] نشر منذ 3 ساعات
في ذمتي لو إني مسؤولة عن الرخص للرجال ماتتعدى الـ50 ريال.. يستاهلون هم ’’رأس المال’’ فدييييتهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29408 ] نشر منذ 3 ساعات
معليهن الحريم
عندهم درااااااهم مدسوسه
أد كده هوه😉
خلها تطلع 😂😂😂😂
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ 3 ساعات
طبيعي اجل تبن تتعلمن بلاش والا تبون تاخذون رخص بدون تدريب وتذبحون خلق الله
الرجال يقدمون على الرخصه لأجل الحصول عليها فقط مو عشان يتدربون زيكم انتم بادين من الصفر وهذا يحتاج تدريب ومصاريف
ترى زمان البلاش راح مع الطيبين ماعاد فيه شي بلاش بهالزمان كل شي بحقه
حتى العلاج والتعليم قريبا بفلوس
مثقف📚[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 ساعات
لأنك منهم ياغندورة👉😒
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7081 ] نشر منذ 3 ساعات
والله لو هي بعشرة آلاف الفلوس قراطيس. تروح وتجي اهم شيء القراااااااار وفيه كثير موظفات ما عليهم قاصر عندها سيارة باسمها من زمان بس يستخدمها زوجها اخوها بشهر عشرة تصير لها وتنفع نفسها وفيه كثير بنات حمائل يسوقون من زمان اهاليهم علموهم السواقة وعندهم خبرة بالسواقة واللي يدفع لهم اهاليهم بعد خاصة اللي ماهي موظفة
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2515 ] نشر منذ 2 ساعتين
غندورة [ عدد التعليقات: 9232 ]
07/05/2018 في 3:20 م
في ذمتي لو إني مسؤولة عن الرخص للرجال ماتتعدى الـ50 ريال.. يستاهلون هم ’’رأس المال’’ فدييييتهم.
في ذمتي ان ودي انها فوق العشرة الف تستاهل وجوكم ..
على قولة شيخة …
اش اللي حادكو عليها ..
لو تهجدون وتركدون ولايجيهن في الشهر الا ثنتين او ثلاث يبوون رخص كان نزلوا السعر بس انتم جايين كلكم كنكم تبون الحج..
qlq[ عدد التعليقات: 626 ] نشر منذ 2 ساعتين
ذكروني بشريحة الجوال
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ 1 ساعة
شيخة النسوان
غندوره
الله يرحم بطن جابكن وظهرن خلفكن
الله يطول بأعمار اهاليكم يارب انشهد انكن بنات رجال رافاعات روس اهاليكم وروسنا احنا اخوانكم
تذكروني باهلي فديتهم نفس الاطباع
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10446 ] نشر منذ 1 ساعة
امين يارب ⚘⚘
الله يسعدكك ياخؤي ويخليك ممن طيب اصلك يالطيب 🌸🌸🍁
..
😊😊😊😊😊😊
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10446 ] نشر منذ 1 ساعة
امين يارب ⚘⚘
الله يسعدكك ياخؤي ويخليك ممن طيب اصلك يالطيب 🌸🌸🍁
..
😊😊😊😊😊😊
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10446 ] نشر منذ 1 ساعة
امين يارب ⚘⚘
الله يسعدكك ياخؤي ويخليك ممن طيب اصلك يالطيب 🌸🌸🍁
..
😊😊😊😊😊😊
دهر⏳[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 53 دقيقة
شيخة النسوان إنتي ماتشجعي سواقة النسوان🤔إعترفي وبوعدك إنو أنا بس اللي أقرا ردك 😂😂😂
غضيان[ عدد التعليقات: 803 ] نشر منذ 43 دقيقة
🐒🐒
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 23 دقيقة
هنا يبان الرجال اللذين لت يدفعو لنساهم قيمة الرخصه ……… واما انصاف الرجال فسوف يدفعون وكذلك يدفعون عنهم ساهر وكل اسبوع يصلح الصدمات فى الورش
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 789 ] نشر منذ 8 دقائق
البنيه اللي بالخبر
علامها عيونها كنها مرضانه . . لا وبعد لابسه كفن
عسى ماشر . . ؟
لايكون رساله مبطنه للنساوين اللى بيسوقون . . . بصيغة ( انتبهي ياخيتي ، تراها النهايه )