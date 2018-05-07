بالفيديو.. أسعار استخراج رخص قيادة النساء تصل إلى 5 آلاف قابلة للزيادة

نايف السالم(صدى):

تلجأ بعض النساء الراغبات في استخراج رخص قيادة، إلى الانسحاب بعد تقديم ملفات التقديم؛ نظراً للاستغلال التجاري المبالغ فيه، من قبل القائمين على الأمر.

وأوضحت إحدى المنسحبات في مداخلة هاتفية، ببرنامج ” سيدتي ” على قناة ” روتانا خليجية ” ، أن سعر الرخصة يبدأ من 2520 ريال لمن تجيد القيادة أو تحمل رخصة خليجية.

وأضافت أن سعر استخراج رخصة القيادة للرجال لا يتعدى الـ450 ريال فقط، مؤكدة أن من لا تجيد القيادة يصل سعر الرخصة لها إلى 5 آلاف ريال.

وأكدت أن هذه الأسعار تكون قابلة للزيادة في حالة الرسوب في الاختبار، مطالبة بتوحيد الأسعار بين الرجال والنساء.

يذكر أنه انتشر هاشتاج ” أسعار التدريب استغلال ” ، قبل أيام، أكدت فيه المواطنات أن أسعار التدريب مبالغ فيها، مبديات حلولاً للموضوع.