فك غموض العثور على جثة متحللة في تربة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة متحللة لامرأة تحت إحدى الأشجار منطقة صحراوية بمركز الحشرج بمحافظة تربة.

وتفصيلاً، ورد بلاغاً من المواطنين إلى شرطة محافظة تربة بالعثور على الجثة المذكورة، فيما انتقلت الشرطة على الفور برفقة الجهات المختصة إلى موقع الحادث، لجمع الأدلة.

واتضح لدى الشرطة عبر الأدلة الجنائية والطب الشرعي، أن الجثة لعاملة منزلية آسيوية، كانت قد هربت من كفيلها وانتحرت بشنق نفسها في شجرة.

وكان كفيلها قد أبلغ بهروبها من قبل، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى تربة، وإحالة ملف القضية إلى الجهات المعنية.