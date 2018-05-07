فك غموض العثور على جثة متحللة في تربة
تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة متحللة لامرأة تحت إحدى الأشجار منطقة صحراوية بمركز الحشرج بمحافظة تربة.
وتفصيلاً، ورد بلاغاً من المواطنين إلى شرطة محافظة تربة بالعثور على الجثة المذكورة، فيما انتقلت الشرطة على الفور برفقة الجهات المختصة إلى موقع الحادث، لجمع الأدلة.
واتضح لدى الشرطة عبر الأدلة الجنائية والطب الشرعي، أن الجثة لعاملة منزلية آسيوية، كانت قد هربت من كفيلها وانتحرت بشنق نفسها في شجرة.
وكان كفيلها قد أبلغ بهروبها من قبل، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى تربة، وإحالة ملف القضية إلى الجهات المعنية.
غندورة[ عدد التعليقات: 9244 ] نشر منذ 1 ساعة
مافيه إنتحارمن غيرسبب.. هذا إذا ماكان فيه شخص هواللي شنقها.
في بعض حالات الإنتحار يكون بسبب الجن هم من يدفعهم للإنتحار.. ويدفعونهم ايضاً للكثير من التصرفات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29408 ] نشر منذ 1 ساعة
إذا بغوا يحفظون القضية
قالوا أنتحار🤔